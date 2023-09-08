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Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı"

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, sezonun ilk yarısında hiçbir şekilde motive olmadığını, ancak şu an yavaş yavaş toparlandığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Kariyerine adım attığı günden beri gridin en rekabetçi isimlerinden biri olmayı başaran Quartararo, çaylak sezonu hariç her sezon en az bir yarış kazanmayı başardı ve 2021 sezonunda kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Dahası, çaylak sezonu dahil her sezon en az bir pole pozisyonuna ulaştı ve şampiyonada asla sekizincilikten geri düşmedi.

Ancak kendisi için güzel günler şimdilik geride kalmış gibi, nitekim güç sorunlarını bir türlü aşamayan Yamaha epey gerilemiş vaziyette.

Öyle ki, geçen yıl ilk 12 yarışın ardından şampiyona lideri konumundaki Quartararo, şu an sadece iki podyumla şampiyonada 11. sırada.

Bu sıkıntılar nedeniyle yaz arasının ardından sürüş şeklini değiştiren Quartararo'nun aldığı sonuçlar halen istediği gibi değil, dolayısıyla sıkıntılar tam anlamıyla devam ediyor.

Yine de yeni sürüş şeklinin kendisini epey mutlu ettiğini söyleyen Quartararo, kabus gibi geçen ilk yarının ardından yeniden motive olduğunu düşünüyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Quartararo, "En iyi [sürücülerle] mücadele etmekle kıyaslandığında, bulunduğum konum hiç kolay değil."

"Dürüst olmak gerekirse, sezonun ilk bölümünde hiç motive değildim. Üç yıl üst üste şampiyonluk için mücadele ettim ve şu an ancak puan mücadelesi verebiliyorum. Dolayısıyla motivasyonum kaybolup gitmişti."

"Ama şimdi motivasyonumu geri kazanmak, en azından mümkün olan en iyi geri bildirimi vermek ve [yarışmaktan] biraz keyif almaya çalışmak için bu pozisyonlarda mücadele etmeyi kabul ediyorum."

"Önümüzdeki yarışlarda, tıpkı Barselona ve Misano'daki gibi yine bazı küçük güncellemelerimiz olacak ama kesin değil." dedi.

Bu hafta sonu yapılacak Misano testi Quartararo için epey önem taşıyor, nitekim takım 2024 motosikletini ilk kez piste çıkaracak.

Mevcut sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona eren Quartararo, takımda kalıp kalmayacağına da erkenden karar verebilir.

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