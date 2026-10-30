MotoGP Malezya GP
Quartararo: "Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kalmamıştım"
Yamaha pilotu Fabio Quartararo, Malezya Grand Prix’sinin cuma antrenmanlarında 19. sırada kalarak büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşadı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 30 Eki 2026 20:20
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cuma öğleden sonraki antrenman seansında Yamaha motosikletinin kontrolünü sağlamakta zorlanan ve defalarca pist dışına taşan Fabio Quartararo, seans boyunca öfkesine hâkim olmakta zorlandı. Pite dönerken yakıt deposunu yumruklayacak raddeye gelen Fransız sürücü, günü liderin 1.6 saniye gerisinde, 19. sırada tamamladı.
Takım arkadaşı Alex Rins’in de yarım saniye gerisinde kalan Quartararo, seans boyunca istediği ritmi yakalayamadı.
Geçen yıl sıralamalarda ikinci çizgiye yerleşip her iki yarışı da beşinci bitirdiği Sepang’da bu kez radikal bir düşüş yaşayan yıldız sürücü, seans sonrası hislerini şu sözlerle aktardı: "Tur zamanlarına baktığınızda hemen herkes geçen yıla göre antrenmanlarda daha da hızlandı. Yani pistte çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum.”
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Ancak ben kendimi tamamen berbat hissettim. Ayarlardan mı yoksa başka bir şeylerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama motoru sürerken kesinlikle hiç iyi hissedemedim.”
“Genel anlamda son derece sinir bozucu bir gündü. Hızlı olmak ve performans gösterebilmek için hiçbir şekilde zorlayamadım.”
“Sabah antrenmanlarından itibaren durumu toparlamaya çalıştım fakat Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kaldığımı, bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum."
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- Motorsport.com Ekibi
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