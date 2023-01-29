Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"
Fabio Quartararo, kış tatilinin başında elinden geçirdiği sakatlık tamamen geçtiğini ve yeni sezona hazır olduğunu söyledi.
Yamaha, takım lansmanı için Endonezya'nın Jakarta kentini tercih ederken, etkinliğe Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli de katıldılar.
Motosiklet mavi/siyah renklerini taşıyacak ve takım büyük oranda aynı renk düzeniyle yarışmaya devam etmiş olacak.
Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 2021 dünya şampiyonu Quartararo, Aralık ayında ciddi şekilde kırdığı sol eliyle ilgili bilgiler paylaştı.
Quartararo, "Motokros antrenmanı sırasında elimi sakatladığım için kış tatilim pek de planladığım gibi gitmedi."
"Buna rağmen hiç durmadan çalışmaya devam ettim. 2023 sezonunun başında %100'ümde olduğumdan emin olmak için çok fazla antrenman yaptım."
"Elimdeki sakatlık da tamamen iyileşti, bu yüzden kendimi tekrar şampiyonluk için savaşmaya hazır hissediyorum." dedi.
Yeni motosikletle ilgili görüşlerini de paylaşan Quartararo, "Yeni bir renk düzenimiz var ve bu güzel bir değişiklik oldu."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
"Yeni tasarımı beğendim ve değişiklikler çok iyi görünüyor. Yeniden motosiklete binmek için sabırsızlanıyorum."
"Sepang'daki testte 2023 YZR-M1'in nasıl olacağını görmek heyecanlı olacak."
"Her zaman olduğu gibi bu yıl da çok çalışacağız. 2022'de çok şey öğrendik ve şimdi tek istediğim tekrar şampiyonluk için mücadele etmek."
"Taraftarlarım beni çok desteklediler. Bu kış bana harika mesajlar gönderdiler. Bu sezon onları tekrar pistlerde görmeyi sabırsızlıkla bekleniyorum. Birlikte çok eğleneceğiz!" dedi.
2023 Morbidelli için yeni bir başlangıç
Quartararo geçen yıl Yamaha M1'den mümkün olanın fazlasını elde etmiş gibi görünürken, takım arkadaşı Morbidelli ise tam tersine motosikletin potansiyelini kullanamadı.
İtalyan sürücü, lansmanda şöyle dedi: "Bugün yeni bir renk düzeniyle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu sezon her şey sıfırlandı ve her şey mümkün görünüyor. Bu da gerçekten heyecan verici."
"2022'yi kendimizi daha iyi hissederek bitirdik. Şimdi, Mart ayında Portekiz'de başlayacak sezona iyi şekilde hazırlanabilmek adına, kış testlerinde iyi bir iş çıkarmamız önemli olacak."
"Yeni bir yarış formatı var ve hem takımların hem de sürücülerin buna alışması gerekecek."
"Yine de bunu olumlu bir değişiklik olarak görüyorum. Taraftarların bundan keyif alacaklarını düşünüyorum."
KTM, Red Bull'un vereceği desteğe rağmen "temkinli"
Mir, Honda ile antrenmanlara başladı
Son Haberler
Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.
Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.
Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.
Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.