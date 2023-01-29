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Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Fabio Quartararo, kış tatilinin başında elinden geçirdiği sakatlık tamamen geçtiğini ve yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"
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Yamaha, takım lansmanı için Endonezya'nın Jakarta kentini tercih ederken, etkinliğe Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli de katıldılar.

Motosiklet mavi/siyah renklerini taşıyacak ve takım büyük oranda aynı renk düzeniyle yarışmaya devam etmiş olacak.

Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 2021 dünya şampiyonu Quartararo, Aralık ayında ciddi şekilde kırdığı sol eliyle ilgili bilgiler paylaştı.

Quartararo, "Motokros antrenmanı sırasında elimi sakatladığım için kış tatilim pek de planladığım gibi gitmedi."

"Buna rağmen hiç durmadan çalışmaya devam ettim. 2023 sezonunun başında %100'ümde olduğumdan emin olmak için çok fazla antrenman yaptım."

"Elimdeki sakatlık da tamamen iyileşti, bu yüzden kendimi tekrar şampiyonluk için savaşmaya hazır hissediyorum." dedi.

Yeni motosikletle ilgili görüşlerini de paylaşan Quartararo, "Yeni bir renk düzenimiz var ve bu güzel bir değişiklik oldu."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

"Yeni tasarımı beğendim ve değişiklikler çok iyi görünüyor. Yeniden motosiklete binmek için sabırsızlanıyorum."

"Sepang'daki testte 2023 YZR-M1'in nasıl olacağını görmek heyecanlı olacak."

"Her zaman olduğu gibi bu yıl da çok çalışacağız. 2022'de çok şey öğrendik ve şimdi tek istediğim tekrar şampiyonluk için mücadele etmek."

"Taraftarlarım beni çok desteklediler. Bu kış bana harika mesajlar gönderdiler. Bu sezon onları tekrar pistlerde görmeyi sabırsızlıkla bekleniyorum. Birlikte çok eğleneceğiz!" dedi.

2023 Morbidelli için yeni bir başlangıç

Quartararo geçen yıl Yamaha M1'den mümkün olanın fazlasını elde etmiş gibi görünürken, takım arkadaşı Morbidelli ise tam tersine motosikletin potansiyelini kullanamadı.

İtalyan sürücü, lansmanda şöyle dedi: "Bugün yeni bir renk düzeniyle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu sezon her şey sıfırlandı ve her şey mümkün görünüyor. Bu da gerçekten heyecan verici."

"2022'yi kendimizi daha iyi hissederek bitirdik. Şimdi, Mart ayında Portekiz'de başlayacak sezona iyi şekilde hazırlanabilmek adına, kış testlerinde iyi bir iş çıkarmamız önemli olacak."

"Yeni bir yarış formatı var ve hem takımların hem de sürücülerin buna alışması gerekecek."

"Yine de bunu olumlu bir değişiklik olarak görüyorum. Taraftarların bundan keyif alacaklarını düşünüyorum."

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