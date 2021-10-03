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Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, rakibi Francesco Bagnaia'nın Amerika Grand Prix'sinde pole elde ederek "mükemmel" formunu devam ettirmesine rağmen, "pek de" baskı hissetmediğini açıkladı.

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor

Bagnaia, Aragon'dan bu yana üç kez pole elde etti ve iki tanesini arka arkaya galibiyete dönüştürerek, bitime dört yarış kala Quartararo ile şampiyonadaki farkı 48 puana düşürdü. 

Ducati sürücüsü, Cumartesi günü Circuit of the Americas'daki sıralama turlarını domine etti ve Yamaha sürücüsü Quartararo'dan 0.348 saniye önde bitirerek pole elde etti.

Bagnaia, 4. antrenman turlarında Quartararo ile güçlü bir performans sergiledi. Marc Marquez üçüncü sırada ve Jack Miller ise onuncu sırada tamamladı. İtalyan sürücüsü Pazar günü 20 turluk yarışta şampiyonadaki farkı azaltmak için güçlü bir pozisyonda.

Quartararo, Bagnaia'nın formundan dolayı baskı hissetmeye başladığı sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse hayır."

"Aragon'dan beri harika bir iş çıkarıyor."

"Üç kez pole ve iki kez de galibiyet aldı. Daha iyisi olamazdı."

"Açıkçası ben de bu pistte iyi hissediyorum. Tabii ki Pazar günü start almadan önce her zaman biraz gergin oluyorsunuz."

"Misano'daki yarışta normalden daha gergindim ama burada normalim."

"Sona yaklaştıkça gergin hissediyorsun."

"Ancak yarışa başladığım an normale dönüyorum, bu yüzden şu anda büyük bir fark yok." cevabını verdi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo bu sezon ön sırada başlayacağı 14. sıralama turunun, tıpkı Bagnaia'nın 2'02.781'lik turu gibi, kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi. 10.virajdaki tümsekler nedeniyle Yamaha'sında "sorunlar" olduğunu belirtti.

Quartararo, "Ön sırada bitirmeyi beklemiyordum ve Pecco'nun da bu tur zamanını yapmasını beklemiyordum."

"İlk turda bazı sorunlar yaşadım ve zorlamaya karar verdim."

"İlk sektör harikaydı ama daha sonra 10. virajda biraz geniş almak istedim çünkü tümseklerde sorun yaşadık."

"Yine de burada ikincilik oldukça güzel ve çok eğlenceliydi." dedi.

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