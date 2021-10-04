Quartararo: "Şampiyonluk mücadelesini kafama takmamalıyım"

Yamaha sürücüsü, Amerika'da gerçekleştirilen yarışı Marc Marquez'in ardında ikinci sırada bitirirken, şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia üçüncü oldu. Bu da şampiyonluk savaşı için kritik bir sonuçtu.

Bu sonuçla Bagnaia ile arasını 52 puana çıkaran Quartararo, Misano'da gerçekleştirilen yarışta minimum 50 puanlık farkını korursa, kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Misano yarışına olan yaklaşımının, bu sezonki diğer yarışlarla aynı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Quartararo, "Evet, kesinlikle [aynı] olacak ve bence bu durumu kafaya takmaya hiç gerek yok."

"Şu anda şampiyonada oldukça iyi bir puan avantajına sahibiz ve bunu Misano'da yapmam gerektiğini düşünmeme gerek bile yok. Çünkü Pecco, geçen sefer Misano'da inanılmaz güçlüydü."

"Orada elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bunu orada başarırsak harika olacak."

"Olmazsa da, sonraki yarış bir şansımız daha olacak. Bu yüzden daha sakin olmalıyım. Şahsen bu anı yaşıyor olmaktan çok memnunum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız sürücü, Austin'deki yarışının "kariyerinin en iyisi" olduğunu, çünkü start öncesinde çok fazla stres yaşadığını belirtti.

"Evet, kesinlikle kariyerim boyunca aldığım en iyi ikincilikti çünkü yarışa başlamadan önce çok daha fazla stresliydim."

"Fakat yarışa başlar başlamaz ilk virajdan itibaren, baskı üzerimden kalktı ve gerçekten iyi bir yarış çıkardım. Çok mutluyum çünkü Pecco son iki yarışta 50 puan aldı ve inanılmaz güçlüydü."

"Bu pistte onun önünde finiş görmek harika, aldığım sonuçtan ötürü gerçekten çok mutluyum." dedi.

Şampiyona lideri, yarışın galibi Marquez ile kalmaya çalıştığını, ancak kullanılmış lastiklerle olan hızının Honda'nınki kadar güçlü olmadığını söyledi.

"Onunla kalmayı denedim çünkü arkamda büyük bir grup vardı ve Jorge [Martin] 1. virajda beni geçmeye çalıştı. Daha iyi bir yarışa sahip olmak için tek çözüm zorlamaktı. Ben de öyle yaptım."

"Ancak tüm hafta sonu, Marc'ın hızında değildim, özellikle kullanılmış lastiklerle zorluk çekiyordum."

“Fakat sonunda ana hedefimize ulaştık. Buradaki amacımızın podyuma çıkmak olduğunu biliyorduk ve bunu başardık.”