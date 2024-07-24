Quartararo: ''Rossi'yi her zaman sevdim ama Marquez, MotoGP'nin gelmiş geçmiş en iyi sürücüsü''

Fabio Quartararo , Marc Marquez'in çocukluk kahramanı Valentino Rossi'ye kıyasla MotoGP tarihindeki en iyi sürücü olduğunu söyledi.

Quartararo, 2019 yılında MotoGP'ye ilk çıkışını yaptı ve kariyerinin son yıllarını geçiren 7 kez şampiyon Rossi ile pisti paylaşacak kadar şanslıydı. Fransız sürücü, iki sürücünün arasında doğrudan değişim yapılarak, uydu takımı Petronas SRT'ye geçen Rossi'nin yerine Yamaha fabrika takımına terfi edildikten sonra, 2021 yılında ilk kez şampiyon oldu.

Rossi, o yılın sonunda MotoGP'den emekli oldu, ancak Ducati motosikletlerini uydu bazında çalıştıran VR46 ekibinin sahibi olması sayesinde, seride yer almaya devam ediyor.

Mücevher markası TwoJeys ile yaptığı röportajda Quartararo, çocukluk kahramanı Rossi'ye olan hayranlığını gizlemedi ve MotoGP yarışlarına büyük atılım yapmadan önce, Rossi ile birlikte geçirdiği zamanı sevgiyle anıyor.

Quartararo, ''Valentino her zaman idolümdü. Valentino ile olan ilişkim aşamalı olarak gerçekleşti. 7 yaşındayken, Valentino ile fotoğraf çekildim. Sonra 15 yaşındayken Valentino, beni çiftliğine davet etti. 2021 MotoGP'de yerlerimizi değiştirdik.''

“O zamanlar baskı çok büyüktü çünkü kralın yerini almam gerekiyordu. Benim durumumda, bana ilham veren daha fazla insan var ama beş yaşımdan beri idolüm Valentino oldu.” dedi.

Ancak Quartararo, serinin tüm zamanların en iyileri listesinde altı kez şampiyon olan Marquez'i, Rossi'nin önünde olarak değerlendirdi ve İspanyol'u çok yönlülüğü ve sürüş tarzı nedeniyle övdü.

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"Valentino'yu her zaman sevdim ama Marc, daha az şampiyonluk kazanmış olsa da, gelmiş geçmiş sürücülerin en iyisi."

"Marc, 2014'te ilk çıkışını yaptığında, yılın ilk on yarışını kazandı ve 'Bu adam kim?' diye düşündüm.''

''Ve her şeyin ötesinde, Marc'ı ıslak yarışlara, kuru yarışlara, rüzgarlı yarışlara, iyi ya da en kötü koşullardaki yarışlarda koyduğunuzda bile, Marc her zaman çok hızlı.

"Benim için, bir sürücü olarak nasıl biri olduğunu en iyi anlatan örnek Marc Marquez. O, çok agresif ve onu motosikleti sürerken gördüğünüzde, sanki sizden bir buçuk saniye daha hızlıymış gibi görünüyor."

Marquez, gelecek yıl Ducati fabrika takımına geçerek iki kez şampiyon olan Francesco Bagnaia ile takım arkadaşı olacak. Quartararo ise, yaz döneminde iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra, 2026 yılına kadar Yamaha'da kalacak.

Rossi ise, MotoGP'den emekli olduktan sonra araba yarışlarına geçti ve şu anda hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda hem de GT World Challenge Europe'da BMW M4 GT3 ile yarışıyor.

Rossi'nin VR46 ekibi ise, gelecek yıl MotoGP'de Fabio di Giannantonio'nun kullanacağı fabrika çıkışlı bir Ducati GP25 motosikletini almaya hazırlanıyor.