Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor

Dokuz kez grand prix dünya şampiyonu Rossi, gelecek sene Quartararo’nun Petronas Yamaha’daki yerini alacak.

Yamaha, Ducati’nin ilgi göstermesiyle beraber genç sürücüyü fabrika takımına aldı.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Quartararo, Yamaha’nın kendisine olan inancından ötürü memnun olduğunu, ancak kimsenin Rossi’nin yerine dokunamayacağını düşündüğünü söyledi.

Rossi’nin yerine fabrika takımına geçmesinin kendisine güven aşılayıp aşılamadığı sorulduğunda Quartararo, “Oldukça şaşırdım, çünkü seçimleri senenin başında oldukça hızlı şekilde yapıyoruz.”

“Geçen senenin sonunda bile öyleydi. Ancak iyiydi. Yamaha iki sene için daha bana güvendiği için gerçekten mutluyum.”

için daha bana güvendiği için gerçekten mutluyum.”

“Bu yüzden Vale’nin yerini almak değil, motosikletini almak garip hissettirecek.”

“Gerçekten mutluyum, ancak yarışlarla başa çıkabilmek için bu seneye odaklanmalıyız.”

“Onun yerini dolduramam, çünkü o Valentino. Sadece motosikletini alıyorum, elbette yeni bir motosiklet olacak.”

“Ancak onun yerini almıyorum. Onun yeri hâlâ burada, çünkü Yamaha ile tarih yazdı. Yakın şekilde 10 yıl geçirdiler.”

“Valentino’nun yerine kimse dokunamaz ve ben sadece onun motosikletini alıyorum ve onun yeri her zaman burada olacak.” ifadelerini kullandı.

Rossi, gelecek sene fabrika desteği alacak ve Quartararo ile Vinales’le aynı motosikleti kullanacak.

İtalyan sürücü, mevcut ekibini de yeni takımına taşımak istedi ancak sadece ekip şefi David Munoz’u, veri analisti Matteo Flamigni ve sürücü koçu Idalio Gavira’yı götürebilecek.

Rossi ilk olarak 1+1 yıllık anlaşma istemesine rağmen sadece bir yıllık anlaşma yapıldı. Yamaha patronu Lin Jarvis ise, Japon markanın MotoGP veya Petronas’la 2021 sonrası anlaşması olmadığı için böyle bir sözleşme yaptıklarını söyledi.