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Quartararo: "Rossi, Petronas'ta yarışmayı düşünmeli"

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Quartararo: "Rossi, Petronas'ta yarışmayı düşünmeli"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 16:55

Fabio Quartararo, Valentino Rossi'nin kariyerini Petronas SRT ile uzatmaya karar vermesi halinde çok profesyonel bir takımla karşı karşıya olacağını söyledi.

Geçen yılın yıldızlarından birisi olan Quartararo, altı yarışta pole pozisyonu almayı başardı ve yedi kez de podyum alarak sezonun en iyi çaylağı oldu. Bu yılın başında da 2021 için Valentino Rossi'nin yerine Yamaha fabrika takımına geçeceği açıklandı.

Rossi'nin ne yapacağı henüz belli değil ancak İtalyan sürücünün, Petronas takımıyla yarışmaya yakın olduğu düşünülüyor.

Sadece Motorsport.com'a konuşan Quartararo, Rossi'nin önümüzdeki yıl Petronas'a neden katılması gerektiğini açıkladı.

Quartararo, “Burada adeta bir aile olduğunu söyleyebilirim. Ben çalışırken yüzde 100 yapmam gereken işe odaklanan biriyim."

"Eğer 10 saat boyunca tüm enerjimi vereceksem sorun değil, işim bittiğinde, tekrardan işe gidene kadar tamamen kafamı dağıtabiliyorum. Profesyonellik ve iyi hislerin (rahatlığın) bir kombinasyonu, takımımızı tanımlıyor. Bir fabrika takımının nasıl işlediğini bilmiyorum, ama bizimkiden daha profesyonel olduklarından şüpheliyim." dedi.

Quartararo kısa bir süre önce verdiği demeçte İtalyan MotoGP taraftarlarının gelecek sezon Yamaha takımında, idolü Rossi'nin yerini alacağı için kendisinden nefret etmemelerini umduğunu söylemişti.

Geçen sezon San Marino ve Tayland Grand Prix'sinde dünya şampiyonu Marc Marquez'e karşı galibiyet savaşı veren ve bunu kaybeden Quartararo, bu yıl şampiyonluk savaşında olmayı bekliyor.

Yamaha'nın fabrika takımı sürücülerini düzenli olarak geride bırakan Quartararo, önümüzdeki sezon içini amacının benzer bir performans sergilemek olduğunu belirtti.

2020'de Yamaha fabrika takımı sürücülerini yenmeye önem verip vermediği sorulduğunda, “Önemli olmadığını söylemeyeceğim, çünkü bir uydu takımıyla çalışırken iki fabrika takımı sürücüsünü yenmek, her zaman için iyi bir şeydir. Bu sizi motive ediyor ve olağandışı bir şey değil."

“Geçen yıl motorum diğerlerine kıyasla 500 rpm daha az üretiyordu ve başlangıçta yeni aero kaplama yoktu. Amacım onlara çok yakın olduğumu ve hatta bazen önde olduğumu göstermekti. ”

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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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