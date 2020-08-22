Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Geçen hafta yapılan Avusturya GP'de Suzuki sürücüsü Alex Rins galibiyet mücadelesi vermiş ve liderliği aldıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Diğer Suzuki sürücüsü Joan Mir ise yarışı ikinci bitirdi.

Mir, cuma öğleden sonra güçlü bir yarış temposuna sahipti ve cumartesi günkü antrenman turlarında da 0.151 saniye farkla en hızlı isim oldu.

Suzuki, Red Bull Ring'deki düzlüklerde Ducati'ye kıyasla yaklaşık 7-8 km/s geride olsa da, GSX-RR Avusturya'daki en güçlü motosikletlerinden birisi konumunda yer alıyor.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, "Bana göre Suzuki gerçekten etkileyici bir motosiklet çünkü çok iyi dönüyor, çok iyi duruyor, en yüksek hızı da motosikletimizden çok daha yüksek."

"Bence bu pist için mükemmel motosikletlerden biri." dedi.

Ducati, 2016 yılında takvime dönen Red Bull Ring'de hiç yenilmedi ve Dovizioso son üç Avusturya GP'sini kazandı.

İtalyan sürücü de Suzuki'nin gücüne dikkat çekti.

Dovizioso, "Bence frenlemede gerçekten iyiler, bize çok benziyorlar, virajların ortasında çok daha iyiler."

"Hızlanma bizimki kadar iyi değil ama virajdan daha hızlı çıkabiliyorlar."

"Virajdan daha yüksek hızla çıktığınızda, arka lastiği fazla kullanamıyorsunuz, motosikleti kaldırıp gücü kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü viraj ortalarında hızı siz yaratıyorsunuz."

"Bence lastikleri daha iyi kullanıyorlar, bu da Rins ve Mir'in yarışın sonunda gerçekten iyi olmasının temel nedeni."

"Düzlüğün ortasından sonuna kadar çok daha fazla hız bulabiliyoruz, ancak hızlanmanın ilk bölümünde birkaç km/s kaybediyoruz ve durum böyle olunca Suzuki'yi geçmek için çok fazla mesafe gerekiyor."

"Bu, düzlüğün ortasından itibaren zaman kazanmaya başladığınız anlamına geliyor, öncesinde değil. Tutarlı ve hızlı olabiliyorlar." dedi.