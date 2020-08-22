MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Warm Up:
18 Saat
:
11 Dakika
:
26 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

paylaşım
yorumlar
Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP şampiyonası lideri Fabio Quartararo, Steiermark Grand Prix'si öncesinde Red Bull Ring'in Suzuki için mükemmel bir psit olduğunu söyledi.

Geçen hafta yapılan Avusturya GP'de Suzuki sürücüsü Alex Rins galibiyet mücadelesi vermiş ve liderliği aldıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Diğer Suzuki sürücüsü Joan Mir ise yarışı ikinci bitirdi.

Mir, cuma öğleden sonra güçlü bir yarış temposuna sahipti ve cumartesi günkü antrenman turlarında da 0.151 saniye farkla en hızlı isim oldu.

Suzuki, Red Bull Ring'deki düzlüklerde Ducati'ye kıyasla yaklaşık 7-8 km/s geride olsa da, GSX-RR Avusturya'daki en güçlü motosikletlerinden birisi konumunda yer alıyor.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, "Bana göre Suzuki gerçekten etkileyici bir motosiklet çünkü çok iyi dönüyor, çok iyi duruyor, en yüksek hızı da motosikletimizden çok daha yüksek."

"Bence bu pist için mükemmel motosikletlerden biri." dedi.

Ducati, 2016 yılında takvime dönen Red Bull Ring'de hiç yenilmedi ve Dovizioso son üç Avusturya GP'sini kazandı.

İtalyan sürücü de Suzuki'nin gücüne dikkat çekti.

Dovizioso, "Bence frenlemede gerçekten iyiler, bize çok benziyorlar, virajların ortasında çok daha iyiler."

"Hızlanma bizimki kadar iyi değil ama virajdan daha hızlı çıkabiliyorlar."

"Virajdan daha yüksek hızla çıktığınızda, arka lastiği fazla kullanamıyorsunuz, motosikleti kaldırıp gücü kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü viraj ortalarında hızı siz yaratıyorsunuz."

"Bence lastikleri daha iyi kullanıyorlar, bu da Rins ve Mir'in yarışın sonunda gerçekten iyi olmasının temel nedeni."

"Düzlüğün ortasından sonuna kadar çok daha fazla hız bulabiliyoruz, ancak hızlanmanın ilk bölümünde birkaç km/s kaybediyoruz ve durum böyle olunca Suzuki'yi geçmek için çok fazla mesafe gerekiyor."

"Bu, düzlüğün ortasından itibaren zaman kazanmaya başladığınız anlamına geliyor, öncesinde değil. Tutarlı ve hızlı olabiliyorlar." dedi.

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

Önceki haber

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

Sonraki haber

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

Son Haberler

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

2s
2
Formula 1

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

3s
3
Formula 1

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

4
MotoGP

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

9dk
5
Formula 1

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!

Son Haberler

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MOTOGP

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
MOTOGP

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider
MOTOGP

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"
MOTOGP

Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"

Avintia: "Brno kazası, Zarco’nun cezası için emsal oluşturdu"
MOTOGP

Avintia: "Brno kazası, Zarco’nun cezası için emsal oluşturdu"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.