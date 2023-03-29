Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"
Fabio Quartararo, Portekiz Grand Prix'sinde sekizinci olmak için mücadele ettikten sonra şu anda 2023 Yamaha MotoGP motosikletiyle rakipleriyle 'mücadele etmenin mümkün olmadığını' söyledi.
Zorlu bir kış testinin ardından Quartararo, Portekiz testinin son gününde 2023 Yamaha ile özellikle tek turda gelişmiş gibi görünüyordu.
Ancak Quartararo, Algarve Uluslararası Pisti'ndeki sıralamalarda ancak 11. olabildi ve Ducati'den Enea Bastianini'nin sprint yarışında geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışa başlayamamasıyla 10. sırada yer aldı.
Quartararo, Pazar günkü yarışta kötü bir startla birinci turun sonunda 15. sırada kaldı ve ancak 8. sıraya yükselebildi.
Quartararo, kendisini bu pozisyona soktuğu için sıralamasını suçlarken, herhangi bir mücadeleye girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Quartararo, "Elbette zordu."
"Bu özellikle sıralamalardan kaynaklanıyor çünkü üst üste iki kez kötü bir başlangıç yaptık, sprintte de kalkış kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadık."
"Yarışın başlangıcında yanlış bir çizgi seçtim, bu yüzden çok geride kaldım."
"Hız çok kötü değildi ama motosikleti kullanma şeklimiz nedeniyle onlarla mücadele etmek mümkün değil. Bu yüzden buna bir çözüm bulmalıyız."
"Diğerlerinden tamamen farklı bir motosikletimiz var ve bizden daha fazla yol tutuşuna sahipler."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Şu anda bir çözümümüz yok. Yaklaşabiliyoruz ama geçiş yapamıyoruz çünkü onlara ayak uyduramıyoruz, benim için asıl sorun bu." dedi.
Şu anda şampiyonada 10. sırada olan Quartararo, 2023 Yamaha'sının 'büyük bir potansiyele sahip olduğunu' ancak bunu ortaya çıkarmak için ne yapmaları gerektiğini bilmediğini söylüyor.
Bu hafta gerçekleşecek Arjantin GP pisti Rio Hondo'nun akıcı doğasının Yamaha'ya yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Quartararo şunları söyledi: "Yani, evet, daha akıcı bir pist ama yol tutuşu çok düşük."
"Ne yapabileceğimizi bilmek zor çünkü yarışta tüm üreticilerin arkasında aynı sorunu yaşadık"
"Büyük bir potansiyelimiz var, hızlı olabiliriz ama mücadele edemeyiz; onlara ayak uyduramayız."
"Tabii ki bazı üreticiler bizden çok daha ileride. Neler yapabileceğimizi açıklayacak kelimelerim yok."
Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun
Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun
Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"
Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir" Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"
Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz"
Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz" Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz"
Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette
Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette
Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor
Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor
Yamaha: "Morbidelli iyi sonuçlar almak zorunda"
Yamaha: "Morbidelli iyi sonuçlar almak zorunda" Yamaha: "Morbidelli iyi sonuçlar almak zorunda"
Son Haberler
Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!
Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak! Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!
Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"
Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil" Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"
Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"
Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin" Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"
Alonso: "Kendime güveniyorum"
Alonso: "Kendime güveniyorum" Alonso: "Kendime güveniyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.