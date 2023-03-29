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Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

Fabio Quartararo, Portekiz Grand Prix'sinde sekizinci olmak için mücadele ettikten sonra şu anda 2023 Yamaha MotoGP motosikletiyle rakipleriyle 'mücadele etmenin mümkün olmadığını' söyledi.

Lewis Duncan
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Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"
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Zorlu bir kış testinin ardından Quartararo, Portekiz testinin son gününde 2023 Yamaha ile özellikle tek turda gelişmiş gibi görünüyordu.

Ancak Quartararo, Algarve Uluslararası Pisti'ndeki sıralamalarda ancak 11. olabildi ve Ducati'den Enea Bastianini'nin sprint yarışında geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışa başlayamamasıyla 10. sırada yer aldı.

Quartararo, Pazar günkü yarışta kötü bir startla birinci turun sonunda 15. sırada kaldı ve ancak 8. sıraya yükselebildi.

Quartararo, kendisini bu pozisyona soktuğu için sıralamasını suçlarken, herhangi bir mücadeleye girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Quartararo, "Elbette zordu." 

"Bu özellikle sıralamalardan kaynaklanıyor çünkü üst üste iki kez kötü bir başlangıç yaptık, sprintte de kalkış kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadık."

"Yarışın başlangıcında yanlış bir çizgi seçtim, bu yüzden çok geride kaldım."

"Hız çok kötü değildi ama motosikleti kullanma şeklimiz nedeniyle onlarla mücadele etmek mümkün değil. Bu yüzden buna bir çözüm bulmalıyız."

"Diğerlerinden tamamen farklı bir motosikletimiz var ve bizden daha fazla yol tutuşuna sahipler."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şu anda bir çözümümüz yok. Yaklaşabiliyoruz ama geçiş yapamıyoruz çünkü onlara ayak uyduramıyoruz, benim için asıl sorun bu." dedi.

Şu anda şampiyonada 10. sırada olan Quartararo, 2023 Yamaha'sının 'büyük bir potansiyele sahip olduğunu' ancak bunu ortaya çıkarmak için ne yapmaları gerektiğini bilmediğini söylüyor.

Bu hafta gerçekleşecek Arjantin GP pisti Rio Hondo'nun akıcı doğasının Yamaha'ya yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Quartararo şunları söyledi: "Yani, evet, daha akıcı bir pist ama yol tutuşu çok düşük."

"Ne yapabileceğimizi bilmek zor çünkü yarışta tüm üreticilerin arkasında aynı sorunu yaşadık"

"Büyük bir potansiyelimiz var, hızlı olabiliriz ama mücadele edemeyiz; onlara ayak uyduramayız."

"Tabii ki bazı üreticiler bizden çok daha ileride. Neler yapabileceğimizi açıklayacak kelimelerim yok."

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