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MotoGP Avusturya GP

Quartararo, Pramac'ta deneyimli bir sürücü kadrosu istiyor

Fabio Quartararo, Yamaha'nın gelecek yıl Pramac uydu takımı için iki deneyimli sürücüyle anlaşmasının daha iyi olacağına inanıyor

Rachit Thukral Lorenza D'Adderio
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Quartararo'nun yorumları, geçen ay Pramac'taki ikinci koltuk için Moto2 sürücüsü Tony Arbolino'yu desteklemesinin ardından yaklaşımında bir değişikliğe işaret ediyor.

2021 şampiyonu ayrıca, Fabio di Giannantonio ile sözleşme imzalanmasından yanaydı.

Quartararo bu hafta sonu Avusturya GP'si öncesinde yaptığı açıklamada, "Aslında kadro hakkında bir şey söylemek zor, zaten motosikleti düzeltmek için zamanımız yok."

"Hızla gelişmek zorundayız ve iki deneyimli sürücüyle işlerin daha hızlı gidebileceği doğru."

"Şu anda deneyimli bir sürücüye ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda sürücülerin sözleşmelerinin ne kadar süreceğine de bağlı."

"Karar süreci hakkında pek konuşmak istemiyorum çünkü sonuçta genç sürücüler için de deneyimli sürücüler için de olumlu bir şeyler bulabilirsiniz." 

"Ama şu da bir gerçek ki, sahip olduğumuz süre göz önüne alındığında, iki deneyimli sürücüye sahip olmak da çok kötü değil." dedi.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: KTM Images

Pramac başlangıçta gelecek yıl Miguel Oliveira'nın yanına genç bir isim arıyordu, ancak o zamandan beri fikrini değiştirdi ve KTM'den ayrılan Jack Miller ile anlaşmaya yaklaştı.

Hem Oliveira hem de Miller 29 yaşında ve ikisi de geçmişte birden fazla üretici için yarıştılar.

Yamaha ayrıca, özellikle Cal Crutchlow'un sakatlığı sebebiyle görevlerini yerine getiremediği bir dönemde, test ekibini güçlendirmek için ikinci bir sürücü arıyor.

Son haftalarda ciddi bir seçenek olarak düşünülen isim, KTM'den ayrıldıktan sonra 2025'te MotoGP koltuğu bulamayan Augusto Fernandez.

Quartararo, test sürücülüğü için Fernandez'i önerdiğini itiraf etti.

"Test sürücüsü olması için birkaç aydır baskı yapıyorum."

"Augusto, birkaç ay öncesinden beri zorladığım bir sürücü. Eğer hızlı sürerse, gelecek yıl Yamaha ile bazı wildcard'lara katılacağı kesin. Bu şekilde tam zamanlı bir sürücü olarak gride geri dönebilir."

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