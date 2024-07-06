Quartararo, Pramac'ın 2025 MotoGP kadrosu için tercihini açıkladı

Fabio Quartararo, Pramac'ın 2025 yılında Yamaha uydu takımı olduğunda, bir kez MotoGP yarış galibi Fabio Di Giannantonio ile öncelikli olarak anlaşma imzalaması gerektiğini düşünüyor.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'sinde, Yamaha'nın Pramac ile 2025'ten itibaren fabrika destekli uydu ortağı olacağına dair uzun vadeli bir anlaşma imzaladığı duyuruldu. Bu duyurudan beri, iki Pramac Yamaha'sıyla ilişkilendirilen sürücüler listesi uzadı.

Ancak Perşembe günü Almanya Grand Prix'si öncesinde, 2021 dünya şampiyonu Quartararo, Pramac'ın kimin peşinde olması gerektiğini açıkça belirtti.

"Bu adam, sağımda oturan [Di Giannantonio]… "

"Bence Fabio, Yamaha için gerçekten iyi bir iş çıkarabilecek biri olabilir. Onu Yamaha'ya yönlendiriyorum çünkü elbette, son 10 ayda gerçekten harika bir iş çıkardı. Projemizi gerçekten geliştirebilecek bir sürücüye ihtiyacımız var."

"Bir çaylak da iyi bir fikir olabilir. Bence [Sergio] Garcia, [Alonso] Lopez, Moto2'de gerçekten hızlı isimler ve Pramac gibi bir takımda yerlerini kazanabilirler. Sonuçta bu bir uydu takımı olmayacak, fabrikanın bir uzantısı olacak." dedi Quartararo.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio'nun sadece 2024'te yarışacağı, geçen sezonun bitiminden sonra doğrulandı ve VR46 Ducati, Gresini'nin onu Marc Marquez ile değiştirme kararı sonrası 2023 Katar GP galibine bir can simidi sundu.

2023 model Ducati'de VR46'da, Di Giannantonio, üç kez GP kazanan takım arkadaşı Marco Bezzecchi'nin iki katı puan kazandı ve sıralamada Marquez'in ardından en iyi GP23 sürücüsü oldu.

İtalyan sürücü Yamaha ve 2025 yılında bir fabrika Ducati'si alacak olan VR46 ile görüştüğünü doğruladı ve "A planı”nı bu hafta sonu belirleyeceğini söyledi.

"Bu durumdan dolayı Fabio'ya da minnettarım, çünkü bir meslektaştan -rakip ama aynı zamanda bir arkadaştan- bu tür sözler duymak her zaman çok güzel."

"Yamaha ile konuştuğumuz bir sır değil, ama aynı zamanda takımım ve söyleyemediğim bir C planı var. Geçen hafta Fabio ile proje hakkında konuşuyordum. Dediğim gibi, geleceğimi belirlemek için iyi bir durumdayım ve bu hafta sonu, aşağı yukarı, A planı için yolumu belirleyeceğim." dedi Di Giannantonio.