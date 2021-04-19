Quartararo, Portimao zaferinin ardından "2019'daki gibi" hissediyor

Portimao'da 4.8 saniye farkla arka arkaya ikinci galibiyetini elde eden Quartararo geride kalan üç yarışın ardından şampiyonayı 15 puan fakla ilk sırada götürüyor.

Quartararo, 2020 sezonuna da benzer şekilde güçlü bir başlangıç yapmıştı, fakat Portekiz yarışı Yamaha'nın en zayıf yarışlarından bir tanesi olmuş ve yarışı 14. sırada bitirmişti.

Quartararo, sezon öncesinde yaptığı açıklamada, Yamaha'nın düşük yol tutuşa sahip pistlerde nasıl olduğunu görmek için acele etmek istemediğini söylemişti ve Portimao'nun güçlü geçmesi, Fransız sürücüyü cesaretlendirdi.

Quartararo,"Doğruyu söyleme gerekirse 2019'da olduğu gibi hissediyorum. Motosiklet çok iyi çalışıyor ve bu, Katar'da kullandığımızla aynı motosiklet."

"Motosiklete hiç dokunmadık. Buraya Katar'da kullandığımızla aynı motosikleti getirdik, sadece birkaç şeyi değiştirdik."

“Fakat hafta sonu boyunca kendimize asla "bunu denemeli miyiz" diye sormadık. 2019 böyleydi. Katar ile burası arasındaki farkı görebilirsiniz, tamamen farklı pistler."

“Bu, motosikletin çok iyi çalıştığı anlamına geliyor ve motosikletin bu yıl tüm pistlerde iyi şekilde çalışacağından eminim."

“Mücadele edeceğimiz anlar kesinlikle olacak, ama motosikletin tüm pistlerde iyi olacağını düşünüyorum.” dedi.

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, bu yılki Portekiz yarışı ile 2020 yarışı arasındaki en büyük farklardan birinin zihinsel taraf olduğunu ve şu anda “tamamen farklı” hissettiğini söyledi.

Quartararo, "İlk iki yarış arka arkaya dörder saniyelik farklarla kazandığınız zaman, böyle devam edeceğini hissediyorsunuz. Fakat diğerleri seni geçmek ve oraya gelmek için çok çabalıyorlar."

"Fakat şimdi sadece yarış yarış düşünüyorum. Oysa geçen yıl Jerez'de 'Vay, şampiyonada ilk sıradayız' diye düşünüyorum."

“Hiç bu pozisyonda olmamıştım ve benim için tuhaf bir histi. Bu yüzden şu anda şampiyonaya dahi bakmıyorum."

“Sadece bir sonraki yarışı düşünüyorum ve sezon öncesinde psikoloğumla beraber çok iyi şekilde çalıştım. Bana verdiği tüm egzersizlerin kendimi sakin tutma konusunda faydalı olduğunu hissediyorum.” dedi.

Quartararo, yarışı kazanabilmek için Alex Rins'in baskısına yanıt vermek zorunda kaldı ve İspanyol sürücü kaza yapınca da rahat bir zafer elde etti.

Bu temponun “beklenmedik” olduğunu söyleyen Quartararo, "Sanırım 1:39 ve 1:40'lı turlar attık ve aslında tempo çok güçlüydü."

"Yarışın ortasında tempomuz şaşırtıcıydı. Alex'ten biraz daha fazla hızımız olduğunu biliyordum, fakat o kadar hızlı sürüyordu ki, her zaman 0.2 saniye ardımdaydı."

“Bir hata yaptı ve düştü. Fakat bugün belirlediğimiz tempo, benim için beklenmedikti. Yine de bu pistten keyif alabilmek harika hissettiriyor." diye de ekledi.