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Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel"

Fabio Quartararo, bu yıl şimdiye kadar "kabul edilemez" olduğunu düşündüğü 2022 performanslarına rağmen Portekiz'de aldığı zaferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel"
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Son dünya şampiyonu, pazar günü Portimao'da gerçekleştirilen 25 turluk yarışın dördüncü turunda Joan Mir'i geride bıraktı ve 2021 Britanya GP'den bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Suzuki sürücüsünü geçtikten sonra sonra her tur farkı açan Quartararo bir ara altı saniyelik fark yakaladı ve sonunda 5.4 saniye farkla galibiyete uzandı.

Yarıştan sonra podyumda gözle görülür şekilde duygusal olan Quartararo, yaşadığı zorlukların ardından kazandığı bu zaferin çok özel hissettirdiğini belirtti.

Quartararo, "Son galibiyetimizin üzerinden oldukça uzun zaman geçti. Sanırım son galibiyetimiz Ağustos ayındaki Silverstone yarışındaydı."

"Aynı zamanda bu yıl çok zor zamanlar da geçirdim. Belki nispeten kısaydı, dört yarıştı ama şampiyonluğu kazandığınızda, her zaman yine şampiyonluk için savaşmak istersiniz."

"Kendi açımdan Austin'de yedinci bitirdiğim için mutlu olmayı kabul etmek zordu çünkü orada ikinci olduğum önceki yıla göre yarış hızımı çok geliştirdim fakat motosiklet çok fazla gelişmedi."

"Takımın beni yedincilik için alkışladığını görmek benim için zordu. Yedinci sıra iyi değil ama mutluydum."

"Bugün tekrar zafer için savaşmak özeldi, çok duygusal bir durumdu çünkü her zaman birinci, beşinci veya 10. olduğuma bakılmaksızın her zaman elimden geleni yapacağımı söyledim."

"Bugün çok daha eğlenceliydi ve bundan ötürü çok duygusaldım." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın 2022 motosikletinin düzlüklerdeki hız eksikliğinin Portimao'da kendilerini etkilemediğini de ekledi.

"Hiçbir zaman motosikletin temelde iyi çalışmadığını söylemedim."

"Motosiklet iyi çalışıyor, öyle olmasa zaten bu tür bir pozisyonlar için savaşmazsınız."

"Motosikletin düzlüklerde yavaş kaldığı doğru ancak bu pistte en yüksek hızda kötü hissetmiyordum çünkü son virajdan çok hızlı çıkıyordum ve tepeye doğru tırmanırken önün çok fazla kalkmaması için çabalıyordum, bu konuda çok güçlüydüm."

"Sanırım benim için kilit nokta son sektördü. Şahsen kendimi bu pistte çok daha iyi hissettim."

Quartararo, 2023 için Yamaha dışındaki diğer üreticilerle de görüşüyor ve bugünkü sonucun geleceği üzerinde bir fark yaratıp yaratmayacağı sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

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