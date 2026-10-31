MotoGP
Quartararo: “Pazar günü yağmur yağması için dua ediyorum”
Sepang'da kuru zeminde tempo bulamayan Fabio Quartararo, pazar günkü Malezya GP'sinde yağmur yağması için adeta dua ettiğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 21:00
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cuma günkü serbest antrenman seansında öfkelenerek motosikletinin benzin deposunu yumruklayan Fabio Quartararo, cumartesi günü değişen hava şartlarıyla bir nebze olsun aradığı tempoyu bulmayı başardı. Sıralama turlarında 18. sırada kalarak büyük hayal kırıklığı yaşamasına rağmen sprint yarışında çiseleyen yağmuru fırsata çeviren Fransız sürücü, 11. sıraya kadar tırmandı.
Kuru zemin şartlarında Yamaha’nın potansiyelinin son derece düşük olduğunu açıkça ifade eden Quartararo, ıslak zeminde risk alarak fark yaratabildiğini vurguladı.
Sprint yarışının ardından Quartararo, şu ifadeleri kullandı: "Sıralama turları elbette hiç iyi geçmedi, motosikletteki hisiyat kesinlikle berbattı.”
Fabio Quartararo, Yamaha
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
“Ancak sprint yarışında elimden gelenin en iyisini yaptım. Özellikle yağmur çiselemeye başladığında ön gruptakileri yakalamak için sınırları sonuna kadar zorladım. Nitekim yarışı Pecco'nun çok da gerisinde bitirmedik.”
“Normal ve kuru zemin şartlarında olsaydık çok daha gerilerde kalacağımızı hepimiz biliyoruz. Fakat özellikle yağmur başladığında ve yol tutuş sınırlarını hissederken sürüş yapmaktan büyük keyif aldım. Yine de gerçekçi olmak gerekirse kuru zemindeki potansiyelimiz gerçekten çok ama çok düşük.”
“Pazar günkü yarışta da sprintteki gibi yağmur yapması için dua ediyorum, çünkü sürmesi zor olsa da gerçekten çok eğlenceliydi.”
“Televizyon yayınlarında motosikletin ön tarafındaki kayma anlarının sadece birkaç tanesini gösteriyorlar. Eğer ikinci serbest antrenman seansından sonra tulumumun haline baksaydınız tamamen beyazladığını görürdünüz çünkü 9. virajdaki yokuş yukarı bölümde düşmekten 2-3 kez son anda kurtuldum.”
“Motosiklette sürekli bir titreme ve kayma var, dolayısıyla o güven hissi bir türlü gelmiyor.”
Fabio Quartararo, Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Takım bana pist genelinde yol tutuşun çok düşük olduğunu söylüyor ama bu durum sadece bizim için geçerli! Rakiplerimizin tur zamanlarına baktığınızda onların gerçekten çok hızlı olduğunu görüyoruz.”
“Elbette bu tür kaygan zeminlerde hata yapmak son derece kolaydır ancak önünüzdeki sürücülerin ne yaptığını net bir şekilde görebildiğinizde sınırları biraz daha zorlayabiliyorsunuz. Umarım yarın da benzer şartlar oluşur.”
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- Motorsport.com Ekibi
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