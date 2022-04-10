Quartararo: "Önümde 5 Ducati olması, 'çok kötü bir senaryo' değil"

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Dün COTA'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Ducati dominasyonu vardı. Sıralama turlarının sonunda ilk 5 sırada yer alan 5 sürücü de Ducati sürüyordu. Bu, MotoGP tarihinde bir ilkti ve Ducati'nin gücünü gözler önüne serdi.

Ducati olmayan en güçlü zaman Quartararo'dan geldi. Fransız sürücü, 5 Ducati'nin arkasında 6. sırada yer aldı. Ducati'nin beygir gücüne ve düzlük hızına karşı şansı olmayan Quartararo, seans içerisinde 19. virajda bir kaza da yaptı.

Quartararo, neyse ki iyiydi ve hızlıca garaja dönerek kendisi için hazırlanan ikinci M1'e bindi. Son şampiyon seansın sonunda tur atabildi ve liderin 0.6 sn arkasında 6. sırayı aldı.

Quartararo, seans hakkında şunları söyledi: "Her şeyimi verdim. İyi bir yarış çıkarmak istiyorsam, sıralamada %100'ümü vermem gerektiğini biliyordum ancak kaza yaptım. Kazadan sonra, ikinci denememde, elimden gelenin en iyisini yaptım ve durum daha iyiydi ancak ilk sektörde çok hata yaptım. Üçüncü ve dördüncü sektörü de geliştirebilirdim."

"Hava çok sıcak olduğunda yol tutuş bulmakta zorlanıyoruz. Yine de mutluyum çünkü her şeyimi verdim. Kazalar yaşanabiliyor."

Yarışta, Quartararo'nun önünde 5 Ducati olacak ancak Fransız sürücü, bunun "çok kötü bir senaryo" olduğunu düşünmüyor.

Konu hakkında konuşan Yamaha sürücüsü, şu ifadeleri kullandı. " Dürüst olmam gerekirse, [önümde 5 Ducati'nin yer alması], çok kötü bir senaryo değil çünkü zaten önümdeler. Önümde 5 Ducati olmasını, önümde bir Honda ya da Suzuki olmasına tercih ederim."

"Yine de günün sonunda Suzuki, Honda ya da Ducati olup olmadığı fark etmiyor çünkü bütün motosikletler hızlı gidiyorlar."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Marc Marquez ve Enea Bastianini'nin yarış temposunun çok güçlü olduğunu düşünüyor.

"Yarış temposu olan iyi sürücüler var. Aprilia'ların Q1'de kalmaları iyi oldu çünkü yarış tempoları gayet iyiydi."

"Bence bugün yarışın favorileri Marc Marquez ve Enea Bastiaini. Çok güçlü yarış tempoları var. Röportajlara başlamadan önce Enea'nın üçünce sektörüne baktık. Onun kullanılmış lastiklerle attığı 3. sektörü, benim sıralama turlarındaki 3. sektörüme eşitti."

"Yani Bastianini ve Marc'ın en güçlü yarış temposuna sahip olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Martin ve Bagnaia geliyor. Lastik aşınmasıyla birlikte işlerin nasıl gideceğine bakalım. Lastikler o kadar aşınmıyorlar. Biz en iyi değiliz ama o kadar kötü de değiliz."

"Yarış için özel bir hedefim yok. İyi bir yarış çıkarmak ve eğlenmek istiyorum. İyi bir start almaya çalışacağım. Hafta sonu boyunca iyi kalktım ama yarış anı tamamen farklı oluyor. İyi bir ilk tur çıkararak, yükselmeye çalışacağım."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images