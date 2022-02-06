Quartararo, ilk MotoGP testinin ardından Yamaha motosikletiyle "mutlu değil"

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Fransız sürücü, Sepang'daki iki günlük testi yedinci sırada bitirdi ve birinci sıradaki Enea Bastianini'nin 0.2 saniye gerisinde kaldı.

Quartararo cumartesi günü, Jerez testinden bu yana Yamaha'da pek bir gelişme olmadığını ve markanın yüksek hız farkını azaltmak için ihtiyaç duyduğu güç artışını yapamayacağını kabullendiğini söyledi.

Pazar günü "mutsuz" olduğunu yineleyen Quartararo, sürekli olarak bu durumla ilgili "depresif" hissetmemek için motosikletin güçlü yanlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Quartararo, "Beklediğime kıyasla mutlu değilim."

"Ancak hissimden, sürüşümden ve testte kendimde gördüğüm şeylerden memnunum."

"Günün sonunda, daha önce de söylediğim gibi, 'hayal kırıklığına uğradım, çok daha iyisini bekliyordum' dememek, buna odaklanmamak ve depresif olmamak gerekiyor."

"Neye sahip olduğum umurumda değil, sevdiğim şey kendimi oraya koyabilmek."

"Eğer tur zamanı 1:58.3 ise öyledir. Eğer 1:58.0 ise de 1:58.0'dır."

"Söylemek istediğim şey, ben %100'ümü verdim ve sınırdaydım. İstediğim tek şey bu ve bence çok iyi gidiyoruz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın 2021 paketine kıyasla sadece "yarım adım" ilerlediğini, oysa gridin geri kalanının iki adım ileri gittiğini söyledi.

Quartararo, Yamaha'nın en büyük zayıflığını düzeltmek için yeterli vakit olup olmadığı sorusuna Autosport'a, "Hayır çünkü geliştirmemiz gereken alan için planlanan bir şey yok."

"Yani problem bu değil ve bunu düzeltsek bile test etmek için zamanımız olmayacak çünkü Mandalika'ya gelmeyecek. Katar'da, denemediğim ve emin olmadığım bir şeyle yarışmayacağım."

"Bu nedenle bugünkü motosiklet, Katar'da kullanacağımız motosiklet olacak ya da küçük değişiklikler yapılacak." dedi.

Quartararo, "Bence daha fazlasını arıyorlar ama belki de Yamaha'nın daha fazla beygir gücü yoktur!"

"Ancak kesinlikle gelişme yolları arıyorlar. Bence herkes sınırda birçok oynama yapıyor ve bazı üreticiler biraz daha fazlasını buluyor. Maalesef biz bulamıyoruz."

"Bu nedenle bunun, Yamaha için çalışan bir alan olduğunu düşünmüyorum, bence bulamıyorlar." diye ekledi.