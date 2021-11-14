Quartararo: "Neden bu kadar yavaş olduğumuzu anlamamız gerek"

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarını 11. sırada tamamlayan Yamaha sürücüsü, bu seansların ardından "tamamıyla kaybolduğunu" söylemişti ancak bugün gerçekleştirilen 4. antrenman seanslarında gösterdiği güçlü yarış temposunun ardından işleri tersine çevirmeyi planlıyordu.

Fakat Quartararo'nun 4. antrenman seansındaki formu sıralama turlarına yansımadı ve Fransız sürücü, pole turundan 0.6 saniye daha yavaş kalarak seansı 8. sırada tamamladı. Quartararo ayrıca, 2019 sezonunda Valensiya'da kaydettiği kendi pole turundan da 0.6 saniye kadar daha yavaştı.

Motorsport.com tarafından, Portekiz'de yaşadığı sorunları burada da yaşamaya devam edip etmediği sorulan Quartararo, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Geçtiğimiz hafta 4. antrenman seansında hata yaptık. Sıralama turlarında ise bir şeyi değiştirmiştik ve bu işe yaramamıştı."

"Bugün ise 4. antrenman seansı oldukça iyi geçti ve dürüst olmak gerekirse, kötü bir durumdayız çünkü 2 sene önce burada daha iyi bir tempo yakalamıştık. İki sene önceye kıyasla daha yavaş kalmamız pistten dolayı mı bilmiyorum ama 2 sene önce 1:29'lardaydık."

"Yanlış hatırlamıyorsam, Franco [Morbidelli] geçtiğimiz sene 1:30.000 atmıştı ve ikimiz de [bu tur zamanından] 0.7 saniye daha yavaşız."

"Yani işlerin nasıl gittiğiyle mutlu değilim, bunun nedenini anlamak isterim. Çünkü sert lastiklerle frenlediğimizde fazla yumuşaktı."

"Bu durumu anlaması zor ama bugün neden bu kadar kötü bir hissiyata sahip olduğumuzu bilmek istiyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, ön taraftan yeteri kadar destek alamadığından fazlasıyla zorladığını ve bu yüzden pole için mücadele edeceği turlar atıyormuş gibi hissettiğini söyledi.

"Üçüncü antrenmandan, dördüncü antrenmana geçtiğimizde ön lastikte serte geçtik ve çok daha iyi hissettirdi. Ancak sıralama turlarında ön tarafta hissiyat yoktu."

"1:30.6'larda iki tur attım ama pole pozisyonu için yarışıyormuşum gibi hissettim."

"Günün sonunda hiçbir şey için limitte hissetmiş oldum ve dürüst olmak gerekirse, ne olduğunu bilmemek oldukça üzücü ve ilginç."

"Ne olduğunu anlamalıyız çünkü yarın uzun bir yarış olacak ve hâlâ neden bu kadar yavaş olduğumuzu bilmiyoruz."

Quartararo'nun geride kaldığı sıralama seansında Ducati ilk 3 sırayı almayı başardı. 2021 MotoGP şampiyonu ise Ducati'nin performansı hakkında şunları söyledi: "Yani, Ducati pisti olarak nitelendirilmeyen bir yerde ilk 5 içinde 4 pilota sahip olmak... Bence şu an burası biraz Ducati pisti oldu. Ancak bütün sürücüler çok hızlılar."

"2 sene önce burada düşük 1.30'larda turluyorduk şu an 1:30'la turlamak ise kabus gibi. Yani, ne olduğunu ve neden bu kadar yerde eksik olduğumuzu anlayamıyorum."