Quartararo: "Ne yaparsam yapayım farkı kapatmak için yeterli olmuyor"
Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ilk antrenman seansında Ducati'lerin arkasında kalmasının ardından "ne yaparsa yapsın yeterli olmadığını" söyledi.
Şampiyona lideri, Motegi'deki genişletilmiş antrenman seansını ana rakipleri Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro'nun hemen arasında üçüncü tamamladı.
Zirveyi 0.050 saniye gibi küçük bir farkla kaçıran Quartararo, rakipleriyle arasındaki farkın "inanılmaz" olduğunu ve Yamaha'da ne yaparsa yapsın "asla yeterli olmadığı" gerçeğini kabullenmenin zor olduğunu söylüyor.
Antrenman seansını yorumlayan Quartararo, "Yoğun, ama oldukça iyi bir Cuma günüydü."
"Bence hızımız çok kötü görünmüyor. Ancak diğerlerinin açmayı başardığı fark şaşırtıcı çünkü ilk turdan itibaren sınırdaydım."
"Ducati'nin sahip olduğu sürüş yüksekliği cihazları ve aerodinami gibi birçok imkanla baş etmek oldukça zor, yine de bugün elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı hissediyorum, iyi bir gündü."
"Sıralama tempomuza baktığımızda sınırda olduğumuzu görüyoruz. Belki biraz daha geliştirebiliriz ama diğerleri üçüncü turda tempoyu belirliyorlar, daha yukarıdalar ve dürüst olmak gerekirse gerçekten iyi bir sezon geçiriyorlar." dedi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu süreçte motive olmanın zor olup olmadığı sorulan Quartararo, "Zor, çünkü elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı biliyorsunuz ve bu asla yeterli olmuyor."
"İstediğiniz kadar çok şey yapsanız da asla yeterli olmuyor, bu yüzden zor -ama yine de sonuna kadar, sezon bitene kadar zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.
Quartararo'nun seans esnasında birkaç kez yaralı göğsüne uzandığı görüldü, ancak Aragon'da Marc Marquez ile çarpışmasında yaşadığı sıyrıkların Cuma günü Motegi'de motosiklet üzerinde onu engellemediği konusunda ısrar ediyor.
Sakatlığıyla ilgili olarak Quartararo, "Başlangıçta biraz garipti çünkü biraz yanma hissettim."
"Ama ilk birkaç turdan sonra adapte oluyorsunuz ve bir şey hissetmiyorsunuz, dolayısıyla sakatlığım sürüşümü etkilemedi." dedi.
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