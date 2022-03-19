Quartararo, nasıl pole pozisyonu mücadelesi verebildiğini açıkladı

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Quartararo için 2022 sezonu pek iyi başlamamıştı, son şampiyon beygir gücünden ve arka yol tutuşundan yoksun olduğu mücadeleyi ancak dokuzuncu sırada tamamlayabilmişti.

Zorlu bir ilk antrenman seansına ve birkaç teknik sıkıntıya rağmen Yamaha sürücüsü Endonezya'da daha güçlü göründü ve sıralama turlarını 0.2 saniye farkla lider tamamlayarak sezonun ilk pole pozisyonunu elde etti.

Quartararo, "Sonunda tek turda harika hissediyorum, bu kadar iyi hissetmeyeli uzun zaman olmuştu."

"2. antrenmanda yumuşak arka lastiği denediğimden beri iyi hissediyordum, 4. antrenmanda ise aşırı mutluydum çünkü arka arkaya 14-15 tur atabildim ve tempo çok iyiydi. Benim için en önemli şey lastiklerin istikrarlı şekilde çalıştığını görmek için arka arkaya turlar atabilmekti."

"Gerçekten çok mutluyum. Arka tarafın daha kötü olmasını bekliyordum fakat aksine iyi hissettim." dedi.

Quartararo, Autosport'un Katar'dan bu yana nelerin değiştiğine yönelik sorusuna ise iki ana faktörün öne çıktığını söyleyerek yanıt verdi: arka yol tutuşun daha iyi olması ve Mandalika pistinin uzun düzlüklere sahip olmaması.

Quartararo, "İki ana faktör var. Biri fazla düzlük olmaması, diğeri ise yol tutuşunun daha yüksek olması."

"En önemlisi kesinlikle yol tutuşu, özellikle arka yol tutuşu en büyük farkı yaratan kısım, düzlüklerden bile daha fazla."

"Kısacası, buna sahipsek çok hızlı olabiliriz, fakat sahip olmadığımızda büyük bir düşüş de yaşayabiliriz."

"Bunun tam ortasını yakalayamayız, en büyük farkı da bu yaratıyor." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Endonezya'daki aşırı sıcaklarla baş etmek için MotoGP lastik tedarikçisi Michelin en son 2018'de kullanılan eski bir karkas tasarımıyla buraya geldi.

Bu durum bazı üreticiler için sorun yarattı. Honda'dan Pol Espargaro ve Suzuki'den Joan Mir gibi isimler, farklı arka lastiğin motosikletin önünde yaratacağı dengesizlik dolayısıyla Pazar günü yarışı tamamlamanın zor olacağını düşünüyorlar.

Quartararo, bu hafta sonu kullanacağı lastiklerde eski karkas tasarımına göre daha az yol tutuşu olduğunu hissedebildiği için Mandalika testinde kullanılan lastikleri tercih edeceğini söylüyor.

Yamaha sürücüsü, “Testlerde kullandığımız lastikleri tercih ederdim. Benim için daha fazla performansa ve daha fazla tutarlılığa sahip."

"Bu lastikler sürüş esnasında rahat, sınırlara çıkmaya ise pek izin vermiyor., ancak lastiklerin daha az performansa sahip olduğunu ve daha fazla döndüğünü hissediyorsunuz."

"Bu küçük bir fark, yine de testlerdeki lastikleri kullanmayı da küçük bir farkla tercih ederdim." dedi.

Bazı sürücüler ayrıca, aşırı sıcakların motosikletlerin ön lastik basınçlarının artmasına neden olduğu için Pazar günü geçiş zor olacağını tahmin ediyorlar.

Katar'da bundan büyük zarar gören Quartararo, ön lastik basıncı sorunlarının sıkıntı yaratıp yaratmaması konusunda temkinli.

Quartararo, "Bu sıkıntıyı yaşamamızın bir diğer sebebi geçiş yapmak için çok uğraşıyor olmamız, bence starttan önce basınçla biraz oynamanız gerekiyor."

"Ancak havanın sıcak olduğu bu tür pistlerde, arkadan başlamaktansa önden başlamak her zaman daha iyidir."

"Mandalika'nın ön sıradan başlamak için harika bir pist olduğunu düşünüyorum ve bakalım nasıl bir başlangıç ​​yapacağım. Bu yıl normalde çok kötü değilim." dedi