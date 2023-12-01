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Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta"

Fabio Quartararo, Salı günü gerçekleştirilen Valencia MotoGP testinden sonra Yamaha'nın 2024 motosikletiyle rakiplerinden "hâlâ çok uzakta" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Salı günü Valencia'da yapılan test, Aprilia'dan Maverick Vinales'in liderliğinde 2024 sezonunun gerçek ilk testi oldu.

Eylül ayında Misano'da ilk 2024 prototipinin ve özellikle de motorunun sakin bir şekilde karşılanmasının ardından Quartararo, Salı günkü Valencia'yı 0.769s farkla 12. sırada tamamladı, ancak uygun bir hızlı tur atamadı.

Pazartesi günü açıklanan yeni imtiyaz düzenlemeleri nedeniyle Quartararo, Şubat ayında Sepang'da yapılacak test sürüşüne katılabileceği için 2024 kışında fazladan üç gün test yapabilecek.

Yamaha da sezon içinde onunla birlikte test yapabilecek ve motorunu özgürce geliştirebilecek.

Quartararo bu ekstra test rolünü üstlenmekten mutlu olduğunu söyledi ancak Salı günü Valencia'da daha büyük bir adım atılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da kabul etti.

Motorsport.com'un 2024 Yamaha'yı geliştirmek için daha fazla seçeneğe sahip olsa da en son modelden hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığını sorması üzerine Quartararo, "Evet, tabii ki bu testten de daha fazlasını bekliyordum... Bu gerçekten büyük bir beklenti değildi."

"Ama her zaman yükseklere bakmaya çalışırsınız ve tabii ki benim için biraz gelişme oldu."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

"Ancak gerçek şu ki hâlâ eskisi kadar uzaktayız. Ancak bir sürücü olarak yarışmak ve zaferler için mücadele etmek istediğim doğru."

"Ve eğer gerçekten performans göstermek için ekstra testler yapmam gerekiyorsa, bunu yapmaktan mutluluk duyarım. Ancak geri dönmek için neye ihtiyacımız olduğuna dair gerçek bir fikirle ve çok çalışmalıyız."

"Bu [ekstra testler] yeterli mi, bilmiyorum."

"Ama benim için onlara yaklaşmak gerçekten çok önemli. Yani, bugünkü fark hâlâ çok büyük."

"Elbette bugün tek tur atmadık. Ama yine de istediğimizden çok çok uzaktayız. Ancak Malezya'daki bu üç ekstra günün bizi Katar'da ön tarafa daha da yaklaştıracağını düşünüyorum ve umuyorum." şeklinde cevap verdi.

Quartararo denediği prototip aerodinamiği övdü ve motorun Misano'da denediğinden küçük bir adım ileride olduğunu ama çok büyük bir şey olmadığını söyledi.

Yeni aeoro kaplamalarının, çok yeni olmaları nedeniyle karbonfiber olmadığını belirten Quartararo, "Yeni motosiklette bugün yapılacak çok iş vardı, özellikle de aero tarafında."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

"Bu alanda bir adım attığımızı düşünüyorum ki bu olumlu."

"Ancak motosikletin dengesini biraz değiştirdi. Bu sabah bir saat geç başladığımız için [bunun üzerinde çalışmak için] yeterli zamanımız olmadı."

"Sanırım motosikletin ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. Yeni bir şasi denedik ama o kadar da iyi değildi. Motor gerçekten benzerdi, biraz daha iyiydi ama sadece biraz." dedi.

Yamaha, Japon markasına daha Avrupa merkezli bir zihniyet getirme teklifinin bir parçası olarak 2024 motorları üzerinde eski Formula 1 motor şefi Luca Marmorini ile çalışıyor.

Quartararo, Salı günü kendisine bu yönde bir değişim olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bence zihniyetlerini değiştirdiler."

"Avrupalı bir [zihniyete] yaklaşıyoruz, ki istediğimiz de bu, her şey [daha hızlı gelişti]."

"Bence en önemli dönem Şubat'tan Temmuz'a kadar olan dönem olacak. Bu aylar motosikleti gerçekten geliştirmek, güncellemeleri süper hızlı hale getirmek açısından gerçekten önemli olacak ve bu onların zihniyetini görmek için kilit an olacak." dedi.

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