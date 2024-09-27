Quartararo: "Mutluyum çünkü ileriye doğru adımlar attık"
Fabio Quartararo, MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde Q2'ye doğrudan bir geçiş daha sağladığı için Yamaha'nın son haftalarda attığı 'iyi adımları' takdir etti.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fransız sürücü, Mandalika Cadde Pisti'nde cuma günkü ikinci antrenman seansında altıncı oldu ve direkt olarak Q2'ye geçmeye hak kazandı.
Quartararo, yaklaşan Motegi yarışının Yamaha için gerçek bir test olacağını kabul etse de, takım içinde yaşanan zihniyet değişikliğinin artık pistte de fark yarattığına inanıyor.
"Gerçekten mutluyum, bence bazı iyi adımlar attık."
"Herkes birbirine çok yakındı ama en azından zirveye dipten daha yakındık."
"Sanırım 4. ve 14. virajlarda hâlâ mücadele ediyoruz; hızlanma ve güç konusunda da aynı şekilde. Ducati çok daha hızlı, ancak şikayet edemeyiz çünkü Q2'deyiz ve altıncıyız."
"Gerçek konumumuzu görmek için Japonya'yı bekliyorum, eğer orada Q2'ye çıkarsak bir adım atmışız demektir."
Quartararo, Yamaha'nın artık 'bir adım geri, iki adım ileri' gelişim yaklaşımı sayesinde ilerleme görmeye başladığını ekledi.
"Gördüğünüz gibi güç listelerinde hâlâ daha alt sıralardayız, ancak ileriye doğru adımlar atmak için bu geri adımı attık. Şimdi motosikletin yol tutuşunun iyi olduğunu düşünüyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"
Quartararo: "Yamaha'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüleşiyor"
Quartararo, Pramac'ta deneyimli bir sürücü kadrosu istiyor
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek
Quartararo: "Yamaha MotoGP hafta sonlarında 'çok fazla şey' test ediyor"
Yamaha, MotoGP test ekibini güçlendirmek için Fernandez ile görüşüyor
Son Haberler
Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"
Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"
Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"
Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar