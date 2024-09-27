Quartararo: "Mutluyum çünkü ileriye doğru adımlar attık"

Fransız sürücü, Mandalika Cadde Pisti'nde cuma günkü ikinci antrenman seansında altıncı oldu ve direkt olarak Q2'ye geçmeye hak kazandı.

Quartararo, yaklaşan Motegi yarışının Yamaha için gerçek bir test olacağını kabul etse de, takım içinde yaşanan zihniyet değişikliğinin artık pistte de fark yarattığına inanıyor.

"Gerçekten mutluyum, bence bazı iyi adımlar attık."

"Herkes birbirine çok yakındı ama en azından zirveye dipten daha yakındık."

"Sanırım 4. ve 14. virajlarda hâlâ mücadele ediyoruz; hızlanma ve güç konusunda da aynı şekilde. Ducati çok daha hızlı, ancak şikayet edemeyiz çünkü Q2'deyiz ve altıncıyız."

"Gerçek konumumuzu görmek için Japonya'yı bekliyorum, eğer orada Q2'ye çıkarsak bir adım atmışız demektir."

Quartararo, Yamaha'nın artık 'bir adım geri, iki adım ileri' gelişim yaklaşımı sayesinde ilerleme görmeye başladığını ekledi.

"Gördüğünüz gibi güç listelerinde hâlâ daha alt sıralardayız, ancak ileriye doğru adımlar atmak için bu geri adımı attık. Şimdi motosikletin yol tutuşunun iyi olduğunu düşünüyorum."