Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

Yamaha sürücüsü, Mugello'da bu öğleden sonra yapılan ikinci antrenmanda, çok trafikle karşılaştığı için hızlı turlarını yarıda kesmek zorunda kalan birkaç kişiden biriydi.

Genelde günün en hızlı dördüncü ismi olan Quartararo, bu tür bir davranışın sıralama turlarında kabul edilebileceğini ancak, özellikle Mugello gibi hızlı bir pistte yapılan antrenmanlarda böyle olmaması gerektiğini söyledi.

Autosport'a, ikinci antrenmanlardaki trafik problemi hakkında konuşan Quartararo, ''Evet, bir tur çıkarabildim ancak dürüst olmak gerekirse bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum çünkü birinci, üçüncü ve dördüncü sektörler çok kalabalıktı.''

''Pistin sağ tarafına gitmekte geç kalsalar bile insanları geçiyordum.''

''Ancak bu hızlı bir pist, çok hızlı gidiyoruz. Bu ikinci antrenman ve insanların bu seansta neden bu kadar beklediğini anlayamadım.''

''Yani, benim için bunu yapmak, bu noktada anlamsızdı.''

''Ancak olan oldu ve umarım yakın zamanda durum değişir.''

''Bunu eğer sıralamalarda yapsaydık anlayabilirdim ancak şu anda, anlayamıyorum.'' dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hava koridoru bulmak için pist üstünde çok yavaş ilerleme, motosiklet yarışlarının alt sınıflarında, özellikle de Moto3'te, son yıllarda ağır bir şekilde sürücülerin çok sert cezalar aldığı bir durum ve bu sürüşler, "sorumsuz sürüş" olarak değerlendiriliyor.

MotoGP'nin de benzer bir yaklaşım benimsemesi mi gerekiyor diye sorulan Quartararo şunları söyledi: ''Moto3'te ve Moto2'de sürücüler seanslarda yarış çizgilerinde duruyorlar ve bu yüzden pit yolundan başlıyorlar. Neden bu cezaları MotoGP'de de uygulamayalım ki?''

''Hepimiz aynıyız, hepimiz dünya şampiyonasında yarışıyoruz.''

''Evet, bunlar farklı kategoriler ancak biz onlardan daha hızlıyız ve durumumuz daha tehlikeli.''

''Bence bu, Moto2 ve Moto3'le aynı olmalı. Her tur attığımda, kimseyi rahatsız etmemeliyim.''

''Bu sıralamalarda yaşanabilir ancak ikinci antrenmandaki son turlarda, pistin ortasında gitmemeliyiz.''

''Son turlarda, gerçekten sınırlarda oluyorsunuz ve herkesi pistin ortasında görüyorsunuz.''

''Bu yüzden, bunun adil olmadığını ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum.''