Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''
MotoGP / İtalya GP Haberler

Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, ikinci antrenmanlarda sürücülerin Mugello'daki yarış çizgisinde turlamalarının ''anlamsız'' olduğunu söyledi.

Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

Yamaha sürücüsü, Mugello'da bu öğleden sonra yapılan ikinci antrenmanda, çok trafikle karşılaştığı için hızlı turlarını yarıda kesmek zorunda kalan birkaç kişiden biriydi.

Genelde günün en hızlı dördüncü ismi olan Quartararo, bu tür bir davranışın sıralama turlarında kabul edilebileceğini ancak, özellikle Mugello gibi hızlı bir pistte yapılan antrenmanlarda böyle olmaması gerektiğini söyledi.

Autosport'a, ikinci antrenmanlardaki trafik problemi hakkında konuşan Quartararo, ''Evet, bir tur çıkarabildim ancak dürüst olmak gerekirse bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum çünkü birinci, üçüncü ve dördüncü sektörler çok kalabalıktı.''

''Pistin sağ tarafına gitmekte geç kalsalar bile insanları geçiyordum.''

''Ancak bu hızlı bir pist, çok hızlı gidiyoruz. Bu ikinci antrenman ve insanların bu seansta neden bu kadar beklediğini anlayamadım.''

''Yani, benim için bunu yapmak, bu noktada anlamsızdı.''

''Ancak olan oldu ve umarım yakın zamanda durum değişir.''

''Bunu eğer sıralamalarda yapsaydık anlayabilirdim ancak şu anda, anlayamıyorum.'' dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hava koridoru bulmak için pist üstünde çok yavaş ilerleme, motosiklet yarışlarının alt sınıflarında, özellikle de Moto3'te, son yıllarda ağır bir şekilde sürücülerin çok sert cezalar aldığı bir durum ve bu sürüşler, "sorumsuz sürüş" olarak değerlendiriliyor.

MotoGP'nin de benzer bir yaklaşım benimsemesi mi gerekiyor diye sorulan Quartararo şunları söyledi: ''Moto3'te ve Moto2'de sürücüler seanslarda yarış çizgilerinde duruyorlar ve bu yüzden pit yolundan başlıyorlar. Neden bu cezaları MotoGP'de de uygulamayalım ki?''

''Hepimiz aynıyız, hepimiz dünya şampiyonasında yarışıyoruz.''

''Evet, bunlar farklı kategoriler ancak biz onlardan daha hızlıyız ve durumumuz daha tehlikeli.''

''Bence bu, Moto2 ve Moto3'le aynı olmalı. Her tur attığımda, kimseyi rahatsız etmemeliyim.''

''Bu sıralamalarda yaşanabilir ancak ikinci antrenmandaki son turlarda, pistin ortasında gitmemeliyiz.''

''Son turlarda, gerçekten sınırlarda oluyorsunuz ve herkesi pistin ortasında görüyorsunuz.''

''Bu yüzden, bunun adil olmadığını ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum.''

paylaşım
yorumlar
Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

Önceki haber

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?

7s
2
Formula 1

Wolff, Hamilton'un hassas ve kırılgan tarafı hakkında yorum yaptı

3s
3
Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

1g
4
Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

11s
5
Formula 1

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

5s
Son Haberler
Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor
MOTOGP

Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

2s
Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''
MOTOGP

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

2s
İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider
MOTOGP

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

6s
Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MOTOGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

9s
MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

10s
Son Videolar
MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
10s

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Daha fazlası
Lewis Duncan
Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte'' İtalya GP
MotoGP

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider İtalya GP
MotoGP

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil'' İtalya GP
MotoGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız'' Fransa GP
MotoGP

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu İspanya GP
MotoGP

Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu

Kolundaki problem, Quartararo'nun İspanya Grand Prix'sini kazanmasını engellemiş İspanya GP
MotoGP

Kolundaki problem, Quartararo'nun İspanya Grand Prix'sini kazanmasını engellemiş

Çok Okunanlar Bugün

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?

Wolff, Hamilton'un hassas ve kırılgan tarafı hakkında yorum yaptı
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton'un hassas ve kırılgan tarafı hakkında yorum yaptı

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''
Formula 1 Formula 1

Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''

F1, sprint yarışlarının hayranlar için "anlaşılır" olduğundan emin olmak istiyor
Formula 1 Formula 1

F1, sprint yarışlarının hayranlar için "anlaşılır" olduğundan emin olmak istiyor

Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"
Formula 1 Formula 1

Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"

Son Haberler

Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''
MotoGP MotoGP

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider
MotoGP MotoGP

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MotoGP MotoGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.