Quartararo: ''Mugello'daki galibiyetim, Dupasquier'in vefatından sonra çok iyi hissettirmiyor''

İsviçreli sürücü Dupasquier, Cumartesi günü Mugello'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında korkunç bir kazaya karışmıştı ve Floransa'da hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede ''durumunun çok ciddi olduğu'' öğrenilen İsviçreli sürücü, Pazar sabahı vefat etti.

MotoGP padoğu, Mugello'daki 23 turluk yarışlarından önce Dupasquier'i anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Quartararo, Ducati'den Francesco Bagnaia'nın kaza yapmasının ardından, Mugello'daki yarışı domine etti ve 2021 sezonunda üçüncü galibiyetine ulaştı.

Galibiyetini Dupasquier'e adayan Quartararo, Moto3'teki kazanın yaşandığı Arrabiatta 2'den her geçişinde, genç İsviçreli sürücüyü düşündüğünü söyledi.

Yarıştan sonra konuşan Quartararo, ''Çok garip bir gün.''

''Dürüst olmak gerekirse, yarışa başlamadan önce çok yoğun duygular yaşıyordum.''

''Her koşulda çok çabuk duygusallaşıyorum. Bu yüzden yarışın startındaki bir dakikalık saygı duruşu gerçekten zordu ve dokuzuncu virajdan her geçişimde, Jason'ı düşünüyordum. Bu galibiyetim onun için.''

''Bizim için gelen olarak iyi bir hafta sonuydu.''

''Aynı zamanda bu galibiyetimi anneme de adamak istiyorum çünkü bugün Fransa'da anneler günü.''

''Bu galibiyet çok iyi hissettirmiyor. Bir galibiyet alıyorsunuz ancak arkadaşlarınızdan birini kaybediyorsunuz. Bu kolay değil.''

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, yarıştan sonraki sessiz podyum kutlamaları sırasında bir İsviçre bayrağı taşıyarak, Dupasquier'i anmaya devam etti.

Motor sporları dünyası, Dupasquier'in vefatının ardından, sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaştı.

Günün erken saatlerinde, Dupasquier'in sürücüsü olduğu Prustel GP takımı, Moto3 yarışından çekildi ve Moto2'de yarışan İsviçreli sürücü Tom Luthi de, Pazar günü Dupasquier'le olmak için yarıştan çekildi.

Quartararo, İtalya'daki hafta sonunun ardından şampiyonayı 24 puan önde götürüyor. Mugello'da dördüncü olan Johann Zarco ise önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Katalonya Grand Prix'sinden önce şampiyonada ikinci sırada.