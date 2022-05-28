Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi"

Haberi dinle

Quartararo, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya yarışı öncesinde sıradaki Mugello ve Barselona yarışlarının motosikletin motor gücünün zayıf olması nedeniyle zorlu geçeceğini söylemişti.

Quartararo, geçen sene de benzer endişelere rağmen bu eksikliğin üzerinden gelerek Mugello yarışını domine etmişti.

Quartararo, cuma gününü 9. sırada tamamlaması sayesinde sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçmiş olsa da, en hızlı turdan 0.6 sn geride kaldı. İlk 10'da 6 Ducati sürücüsünün yer alması, Quartararo'yu yarış için endişelendiren etmenlerden birisi.

Ducati'lerle yarışma ihtimali sorulduğunda Quartararo, "Hiçbir şey imkansız değildir ancak şu anda bunun gerçekten zor olacağını düşünüyorum."

"Öncelikle normalde sahip olmamız gereken hislere sahip olmalıyız. Yani 3. sektörde, 8. ve 9. virajlarda motosiklet stabil olmalı. Şu anda oralarda çok oynuyor."

"Bu açıdan orada Ducati''yi takip etmek doğru olmayacak çünkü onların performansına sahip olabilmek için, geçen sene olduğu gibi her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Şu anda tam tersi durumdayız. Bu yüzden hava bize yardımcı olursa cumartesi günü bunun üzerinde çalışmalıyız."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şu an için performansımdan ya da hızlı turumdan memnun değilim. Bilmiyorum, şu anki hislerim geçen seneden tamamen farklı. Motosikletimiz gerçekten çok benzer ancak ben aynı hislere sahip değilim."

"Nedenini bilmiyorum. Bir şeyler bulmamız gerek. Cumartesi günü tam olarak geçen seneki ayarların aynısı olacak."

"Ancak bugün harika hissetmedim. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim." dedi.

Yamaha'nın uydu takımı olan RNF Racing, cuma günkü antrenmanlar öncesinde sene sonunda Yamaha ile ayrılıp Aprilia'nın uydu takımı olacağını duyurmuştu.

Quartararo, bunun Yamaha üzerinde büyük etkisinin olmayacağını çünkü sene başından beri o takımdan herhangi bir veri almadıklarını söyledi.