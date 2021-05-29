Quartararo, Mugello pole pozisyonunu Dupasquier'e adadı

19 yaşındaki İsviçreli sürücü Dupasquier, Moto3 sıralama turlarında geçirdiği büyük kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve durumu kritik.

Sıralama turlarında 1:45.187 yaparak rekor derecesiyle MotoGP pole pozisyonunu kazanan Quartararo, kazadan sonra dördüncü seansta piste çıktığında odağını yakalamasının zaman aldığını söyledi.

Quartararo, "Bu sabah 1:45.6s yaptığımda ve Pecco'nun 0.2 saniye daha hızlı olduğunu gördüğümde, 'sıralama turlarında 1:44 ve 1:45'e inebiliriz 'dedim."

"Aslında ilk turumda bir hata yaptım ve burada motosikletimizde sadece lastikle attığımız ilk turun iyi olduğunu düşünüyorum."

“Fakat muhtemelen tüm zamanların en iyi turlarından birini attım ve bunu Jason'a adamak istiyorum."

“Umarım harika haberler gelir." dedi.

İkinci sırada yer alan Ducati sürücüsü Bagnaia, Cuma günü yaptığı açıklamada en az yedi ya da sekiz sürücünün Pazar günkü 23 turluk yarışta galibiyet için çekişebileceğini söylemişti.

Quartararo da benzer şekilde kaotik bir yarış bekliyor, ancak Yamaha'nın yeni holeshot cihazıyla beraber önde olmasını bekliyor.

Dördüncü antrenman seansındaki yarış simülasyonunun ardından griddekiki mücadeleyi nasıl gördüğü sorulduğunda Quartararo, "Evet, aslında iyi tempoya sahip olan pek çok sürücü var."

“Pecco, Johann [Zarco], [Alex] Rins... Ayrıca ben de varım ki gerçekten harika bir tempomuz olduğunu düşünüyorum ve sahip olduğumuz ön holeshot cihazından oldukça mutluyum."

“İlk seansın başında onu kullanmakta biraz zorlanıyordum, ilk frenleme biraz garipti çünkü motosikletinizin inanılmaz derecede yere yakın olduğunu hissediyorsunuz."

“Fakat sıralama turlarında gerçekten harika bir başlangıç yaptım ve adım adım güven yakalayacağız gibi duruyor, yarının startında harika şeyler yapabileceğimizi hissediyorum."

"Koşullar farklılaşacak. Bunun Moto2 yarışından sonra pist koşullarının büyük oranda değiştiği tek pist olduğunu biliyoruz." dedi.

Quartararo, Marc Marquez'in sıralama turlarının ilk bölümünde Yamaha'dan takım arkadaşı Maverick Vinales'e karşı uyguladığı taktik hakkında da konuştu ve Honda sürücüsünün hareketlerinin "sınırda" olduğunu söyledi.

Quartararo, Marquez'in taktikleri hakkında, "Dürüst olmak gerekirse sınırda bir hamleydi."

“2019 Malezya'da aynı şeyi yaşadım ama bu kadar değildi. Bunun biraz sınırda olduğunu düşünüyorum çünkü Maverick pite gelince o da geldi."

“Bu benim işim olmadığı için kimseyi yargılamak istemem. Fakat böyle bir şey görmek garipti." dedi.