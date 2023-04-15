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Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Fabio Quartararo, Yamaha M1'in sınırlarını hissedemediğini, dolayısıyla kaza yapıp yapmayacağından emin olamadığını söylüyor.

Lewis Duncan
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Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"
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Yeni sezona pek iyi bir başlangıç yapamayan Fabio Quartararo, kişisel hatalardan kaçınmasına ve iyi performans sergilemesine rağmen şampiyonayı sadece 18 puanla 10. sırada götürmekte.

Yamaha'nın motosiklette yaptığı tüm güncellemelere rağmen iki yarıştır ideal bir ayar bulmakta zorlanan Quartararo, genel sıralamalarda 7. olduğu ve direkt Q2'ye kaldığı COTA'daki ilk iki antrenman seansında da bu durumdan şikayetçiydi.

Quartararo, "Birkaç değişiklik daha yaptık, ancak henüz ideal temele oturamadık, dolayısıyla bu durumu çözmemiz ve artık motosikleti değiştirmek zorunda kalmamamız gerektiğini söyledim."

"Şu anda motosiklet üzerinde kendimi iyi hissetmiyorum, bu yüzden kendimizi gerçekten geliştirebileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Her alanda ufak sorunlar yaşıyorum."

"Geçen yıl motosikletin sınırlarını hissedebiliyordum, bu yıl hissedemiyorum. Fren yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum ancak kontrolü kaybedip kaybetmeyeceğimi bilmiyorum."

"Cuma günü iki iyi kurtarış yaptım ama daha önce lastiğin hareket ettiğini gerçekten hissetmemiştim. Bu sıkıntıları çözmeliyiz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama temposu eksikliğinin halen devam ettiğini belirten Quartararo, "Bazı hatalar yaptım ama yine de tur zamanı çok kötü değildi.

"En iyi turum garaja dönmeden önce attığım turdu, hız konusunda kendimi oldukça iyi hissettim."

"Halen sıralama temposunda epey zorlanıyorum, biraz geç fren yapıyorum ve virajlara aşırı hızlı giriyorum, çıkışı düşünmüyorum. Sanırım önemli olan sakin kalmak. 

"Kısacası göz atmam gereken birkaç ayrıntı var çünkü bu motosikletle küçük bir hata yaparsanız arkada kalırsınız. Bu yüzden çok hassas olmanız gerekiyor."

"Genele baktığımızda ise bugünkü hızım o kadar da iyi değildi."

"Nedenini bilmiyorum ama umarım zirvede olmak için bir çözüm bulabiliriz, düzlüklerde  beklediğimizden çok daha yavaştık." dedi.

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