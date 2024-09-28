Quartararo: "Motosiklet yüzünden hiç geçiş yapamıyoruz"
Fabio Quartararo, Endonezya'daki sprint yarışında Franco Morbidelli ile yaşadığı ve puan almasını engelleyen çatışmaya katkıda bulunduğu için Yamaha MotoGP paketinin sınırlamalarından yakındı.
Fransız pilot, Cuma günkü göz alıcı antrenman temposunu sıralamalarda altıncı olarak ikinci sıraya yerleşerek pekiştirdikten sonra üst üste beşinci kez ilk 10'da yer almayı hedefliyordu.
Ancak 12. olan Quartararo, olayın suçunu Yamaha M1 paketine attı.
"Bizim için geçiş yapmanın tek yolu buydu ama başaramadık."
"Maksimum seviyede zorladım ama onlardan daha az yol tutuşumuz var. Ayrıca daha az hızlanabiliyoruz ve frenleme daha fazla sorun yaşıyoruz. Onlardan daha güçlü noktalarımız yok."
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo'nun Yamaha'nın performans sınırlamalarına yönelik sesli ve çoğu zaman lanetleyici değerlendirmeleri kesinlikle tanıdık olsa da, 2021 MotoGP şampiyonu yine de üreticinin son dönemdeki form yükselişi göz önüne alındığında konunun özellikle sinir bozucu olduğunu kabul ediyor.
"Mücadelede Yamaha uzun yıllardır oldukça kötüydü, özellikle de şimdi hızlanmaya başladım ama bir geçiş bile yapamadım - bu güçlenmemiz gereken bir nokta."
"Bu sinir bozucu çünkü hep aynı sorun vardı, geçiş yapmak mümkün değildi."
"2022'de de durum aynıydı ama 2022'de diğer takımlar o kadar güçlü değildi, bu yüzden ön tarafta daha fazla mücadele edebiliyordum. Ama şimdi hiçbir şey yapamıyoruz."
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