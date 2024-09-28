Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Endonezya GP

Quartararo: "Motosiklet yüzünden hiç geçiş yapamıyoruz"

Fabio Quartararo, Endonezya'daki sprint yarışında Franco Morbidelli ile yaşadığı ve puan almasını engelleyen çatışmaya katkıda bulunduğu için Yamaha MotoGP paketinin sınırlamalarından yakındı.

Ollie Barstow
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Takaaki Nakagami, LCR Honda
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fabio Di Giannantonio, VR26 Yarış Takımı
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing Team'in Ducati'si kaza sonrası
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı, kaza sonrası hasarlı deri
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Johann Zarco, LCR Honda
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Johann Zarco, LCR Honda
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Maverick Vinales, Aprilia Racing
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı
97

Fransız pilot, Cuma günkü göz alıcı antrenman temposunu sıralamalarda altıncı olarak ikinci sıraya yerleşerek pekiştirdikten sonra üst üste beşinci kez ilk 10'da yer almayı hedefliyordu.

Ancak 12. olan Quartararo, olayın suçunu Yamaha M1 paketine attı.

"Bizim için geçiş yapmanın tek yolu buydu ama başaramadık."

"Maksimum seviyede zorladım ama onlardan daha az yol tutuşumuz var. Ayrıca daha az hızlanabiliyoruz ve frenleme daha fazla sorun yaşıyoruz. Onlardan daha güçlü noktalarımız yok." 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun Yamaha'nın performans sınırlamalarına yönelik sesli ve çoğu zaman lanetleyici değerlendirmeleri kesinlikle tanıdık olsa da, 2021 MotoGP şampiyonu yine de üreticinin son dönemdeki form yükselişi göz önüne alındığında konunun özellikle sinir bozucu olduğunu kabul ediyor.

"Mücadelede Yamaha uzun yıllardır oldukça kötüydü, özellikle de şimdi hızlanmaya başladım ama bir geçiş bile yapamadım - bu güçlenmemiz gereken bir nokta."

"Bu sinir bozucu çünkü hep aynı sorun vardı, geçiş yapmak mümkün değildi."

"2022'de de durum aynıydı ama 2022'de diğer takımlar o kadar güçlü değildi, bu yüzden ön tarafta daha fazla mücadele edebiliyordum. Ama şimdi hiçbir şey yapamıyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"
Sonraki haber Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ollie Barstow
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

MotoGP
Endonezya GP
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"
Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

MotoGP
Endonezya GP
Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"
Fabio Quartararo
Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Mutluyum çünkü ileriye doğru adımlar attık"

Quartararo: "Mutluyum çünkü ileriye doğru adımlar attık"

MotoGP
Endonezya GP
Quartararo: "Mutluyum çünkü ileriye doğru adımlar attık"
Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

MotoGP
San Marino GP
Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"
Quartararo: "Yamaha'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüleşiyor"

Quartararo: "Yamaha'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüleşiyor"

MotoGP
Avusturya GP
Quartararo: "Yamaha'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüleşiyor"
Yamaha Factory Racing
Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek

Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek

MotoGP
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek
Quartararo, Pramac'ta deneyimli bir sürücü kadrosu istiyor

Quartararo, Pramac'ta deneyimli bir sürücü kadrosu istiyor

MotoGP
Avusturya GP
Quartararo, Pramac'ta deneyimli bir sürücü kadrosu istiyor
Quartararo: "Yamaha MotoGP hafta sonlarında 'çok fazla şey' test ediyor"

Quartararo: "Yamaha MotoGP hafta sonlarında 'çok fazla şey' test ediyor"

MotoGP
Britanya GP
Quartararo: "Yamaha MotoGP hafta sonlarında 'çok fazla şey' test ediyor"

Son Haberler

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

F1 Formula 1
Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

F1 Formula 1
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

MGP MotoGP
Endonezya GP
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye