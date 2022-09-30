Quartararo: "Motosiklet üstünde iyi hissetmiyorum, yine de hızlıyız"

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Yamaha'nın sorunlarıyla boğuşmaya devam eden ve uzun süredir galibiyete hasret kalan Quartararo, Tayland'a en yakın rakibi Francesco Bagnaia'nın 18 puan önünde geliyor.

Azami hız ve hızlanma gibi konularda sıkıntı yaşayan Yamaha, her şeye rağmen Buriram'da yapılan iki yarışta da güçlü performans gösterdi ve iki yarışta da podyum elde etti.

Cuma antrenmanlarının ardından Quartararo, birleşik zamanlarda Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun 0.274 saniye gerisinde yer aldı. Bagnaia ikinci, Aprilia'nın şampiyonluk adayı Aleix Espargaro ise 13. sırada yer aldı.

Antrenmanlarda "sınırları zorladığını" kabul eden Quartararo, son turu sarı bayraklar tarafından engellenmemiş olsaydı sıralamada daha üstlerde olacağına inanıyor.

Quartararo, "Güzel bir gündü, özellikle de sabah fena değildi."

"Öğleden sonra da aynı şekilde harikaydı. Ne yazık ki son zaman turum sırasında iki kez sarı bayraklara takıldım, bir turumda da hata yaptım."

"Bunun dışında oldukça hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle yeni orta hamurdan aldığım hissiyat bir hayli yüksekti. Kötü bir gün değildi."

"Bugün motosiklet üzerinde kendimi iyi hissetmedim, biraz sınırdaydım."

"Ancak koşullar oldukça değişecek -her zaman olduğu gibi bugün de ilk beş sırada aynı motosikletlerin bulunduğunu görebilirsiniz."

"Ama sanırım bir hata yapmasaydım ve sarı bayraklara yakalanmasaydım ben de orada olurdum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, 2. antrenman seansında VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'nin ilk etaplarda kendisini takip etmesi nedeniyle öfkeliydi.

Ducati, Bagnaia'nın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak için uydu takımların kullanılmayacağı konusunda defalarca ısrar etti, ancak Marini'nin eylemleri bunun bir tür taktik olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Marini'nin yaptıklarının kasıtlı bir şey olduğunu reddeden Quartararo, gridde sekiz sürücüsü bulunan Ducati'nin strateji açısından oynayacak kartları olduğunu da kabul etti.

Quartararo, "[Ducati'nin] sekiz [motosikleti] var, bu yüzden oldukça iyi bir strateji yapabilirler."

"Ne yazık ki bana yardım edebilecek hiç kimse yok. Bugün bana hava koridoru veren Franco [Morbidelli] vardı ancak sonrasında o da gitti."

"Dolayısıyla tek başımayım, nitekim takım stratejisi yapmanın zor olacağını düşünüyorum." dedi.