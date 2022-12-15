Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı
Fabio Quartararo'nun yeni MotoGP sezonuna yönelik hazırlıkları biraz sekteye uğrayabilir. 2021 MotoGP dünya şampiyonu, motokros motosikletiyle antrenman yaparken sol elini kırdı.
Fabio Quartararo artık MotoGP'nin tartışmasız en iyi sürücülerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2022'deki son yarışa kadar dünya şampiyonluğu için mücadele etti.
Sezonun kötü geçen ikinci yarısının ardından Fransız sürücü, şampiyonluğu Francesco Bagnaia'ya kaybetti fakat yine de sezonu ikinci bitirdi.
Quartararo, gelecek yıl yeni Yamaha motosikletiyle yeniden şampiyonluk savaşı vermeyi istiyor ancak en uzun MotoGP sezonu için hazırlıkları biraz gecikebilir.
Quartararo Pazar günü motokros motosikletiyle yaptığı bir antrenman seansı sırasında kaza yaptı ve bu kaza sonucunda elinin üzerine düştü.
Kendi Instagram sayfasında yaptığı paylaşıma göre bunun bir sonucu olarak sol eli kırıldı. Kırığı onarmak için ameliyata gerek kalmadı ancak sol eli ve sol ön kolu alçıya alındı.
Şimdi kırığın yerine kaynaması gerekiyor ve bunun yeni sezon hazırlıklarını ne ölçüde etkileyeceği belirsiz.
Quartararo, Malezya GP'de de parmağını kırmış ve buna rağmen yarışmıştı.
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