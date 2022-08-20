Quartararo: "MotoGP'nin sprint yarışı planları tamamen aptalca"

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Motorsport.com, cuma günü MotoGP'nin sahibi Dorna Sports'un gelecek yıl Formula 1 tarzı sprint yarışı formatını denemeyi planladığını öğrenmişti.

Konu, cuma günü Grand Prix Komisyonu'nda görüşüldü ve bugün Red Bull Ring'de düzenlenecek basın toplantısıyla resmi olarak açıklanacak. Bu plana göre, 2023 sezonunun tamamında -cumartesi günleri- sprint yarışı yapılacak.

Ancak Yamaha sürücüsü Quartararo, bu fikrin aptalca olduğunu düşünüyor.

Quartararo, sprint yarışı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bence tamamen aptalca bir fikir."

"Elbette yarış formatı hakkında karar veren kişi ben değilim ama bence tamamen aptalca bir formata geçiş yapıyoruz."

"Bunu Formula 1'de olduğu belli yarışlarda yaparsak, o zaman ilginç olabileceğini düşünüyorum ancak her Cumartesi günü yapmak gerçekten zor olacak çünkü Assen ve Mugello gibi fiziksel olarak tükendiğimiz pistler var."

"O tarz pistlerde, yarışın ardından çok yorulmuş oluyoruz. Açık konuşmak gerekirse sürücülerin düşüncelerini sormadan bunu yapmanın doğru olduğunu sanmıyorum. Ya da en azından bana sorulmadı." dedi.

Çoğu sürücü sprint yarışıyla ilgili haberleri şaşkınlıkla karşıladı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü ve 2020 dünya şampiyonu Joan Mir, sprint yarışlarının gösteri için daha iyi olacağını ve bununla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

Mir, "Gösterinin daha iyi olacağı bir gerçek. Daha fazla yarış, Cumartesi günkü sıralama turlarına kıyasla daha fazla eğlence olacağı anlamına geliyor."

"Kendi açımdan bakarsam; yarışmaktan, geçiş yapmaktan ve diğer her şeyden, antrenmanlarda sürüş yapmaya göre daha fazla keyif alıyorum."

"Yani benim bununla ilgili herhangi bir problemim yok. Sadece iyi olup olmadığını görmek adına deneme yapmalıyız." dedi.

KTM'den Miguel Oliveira ise format hakkında karışık hislere sahip.

Portekizli sürücü, "Mevcut formatı gerçekten seviyorum. Belki sıralama turları formatı biraz değiştirilebilir."

"Şu anki sistem çok stresli çünkü bugün 2. antrenmanda hata yapıp, kaza yaptım ve Q2 potasından çıktım, yarın sabah yağmur yağarsa gerçekten çok stresli geçecek." dedi.