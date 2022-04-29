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Quartararo, MotoGP testlerinin azaltılmasına "katılmıyor"

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, 2023 sezonu için MotoGP test günlerinin azaltılmasını desteklemiyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Quartararo, MotoGP testlerinin azaltılmasına "katılmıyor"
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Bu hafta sonu Jerez'deki İspanya GP'den önce açıklama yapan FIM, 2023 sezonu için test sayısının sekiz güne indirileceğini duyurdu.

2022'de olduğu gibi sezon öncesi iki ve üç günlük birer test olacak. Ayrıca sezon içerisinde üç tane birer günlük test daha gerçekleştirilecek.

Bu birer günlük testlerin ikisi, sezon içerisinde belirlenen yarışlardan sonra, sonuncusu ise son yarışın ardından gerçekleştirilecek. Böylelikle sürücüler, yıl sonunda sadece bir test gününe sahip olacak.

Yamaha'dan Quartararo, testlerdeki değişikliklerin herkes için aynı olsa da, sezon sonunda sadece bir günlük test olmasından memnun değil.

Quartararo, "Bu yıl Malezya'da ilk kez üç yerine iki günlük test yaptık ve kendi açımdan yeterli olduğunu düşündüm."

"Fakat sezonun sonunda sadece bir gün piste çıkmamıza katılmıyorum. Fakat bu sonunda herkes için aynı." dedi.

Jerez'e Quartararo ile aynı punda gelen şampiyona lideri Alex Rins de testlerle alakalı görüşlerini paylaştı.

Rins, "Bence bu, denediğiniz şeylerin nasıl çalıştığına bağlı olarak değişiyor."

"Örneğin kendi açımızdan bakarsak, Suzuki'nin sezon öncesi getirdiği motor çok iyi çalıştığı için şanslıydık ve yeterince test günümüz vardı."

"Fakat tabii ki tüm bu parçalar, motor o kadar iyi çalışmıyorsa, daha fazla güne sahip olmak istersiniz." dedi.

Ayrıca Marc Marquez de, "Düşüşe itiraz etmiyorum, çünkü yarış sayısı ​​artarsa ​​aynı test miktarını koruyamayız. Bu yüzden bir denge bulmamız gerekiyor." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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