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MotoGP / Son dakika

Quartararo, MotoGP test kurallarını ihlal ettiği için ceza aldı

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Quartararo, MotoGP test kurallarını ihlal ettiği için ceza aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Tem 2020 16:30

Fabio Quartararo, sezon öncesi test kurallarını ihlal ettiği için Jerez MotoGP yarışının birinci antrenman seansının ilk 20 dakikasında sürüş yapamayacak.

Petronas Yamaha sürücüsü, İspanya'daki 2020 MotoGP yarışına hazırlanmak için bu ayın başında Yamaha R1 Superbike ile Paul Ricard'da test yapmıştı.

Quartararo’nun motosikletinde, FIM kural kitabına aykırı olduğu düşünülen performans parçaları olduğu ortaya çıktı.

Yönetmeliklere göre Yamaha da dahil olmak üzere imtiyaz sahibi olmayan tüm üreticiler, yarış sürücülerinin katılımıyla MotoGP motosikletleriyle özel testler yapamıyor ve sadece normal yol motosikletleriyle sürüş yapabiliyorlar.

FIM, ihlalin kasıtlı olmamasına rağmen Quartararo'nun motosikletinin MotoGP test yönetmeliklerine uymadığını hükmetti.

Sonuç olarak, Cuma günkü ilk antrenman seansının ilk 20 dakikasında yer alması yasaklanmış durumda. Ancak Quartararo karara itiraz etti.

Estrella Galicia Moto3 sürücüsü Sergio Garcia da test kurallarını ihlal ettiği için aynı cezayı aldı.

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Editör Rachit Thukral

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