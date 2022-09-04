Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor"

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Cumartesi günü San Marino sıralama turları hafif yağışlı geçti. Yine de Q2 seansındaki turlar kuru zemin lastikleriyle atıldı.

Quartararo, şampiyonluk yolundaki ana rakibi olan Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun bir sıra önünde, Ducati'lerin arkasında sekizinci sırayı aldı. -Francesco Bagnaia, üç sıra grid cezasına rağmen hâlâ önde yer alıyor.

Dünya şampiyonu, bu koşullarda alabileceği en iyi sıranın sekizincilik olduğunu kabul etti ve Yamaha'daki performans kaybının, ıslak kerblerden kaçarak kaybettiği zamandan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Quartararo, "Yapabileceğim maksimum buydu, fakat hayal kırıklığına uğradım."

"Şartlardan dolayı, 6. viraj gibi bazı virajlarda kerbleri kullanamadım."

"Yani, Yamaha'da olması gerektiği kadar hızlanamadım ve bunu telafi edecek bir hızlanmaya sahip değiliz."

"Açıkçası, 6 ve 7. virajlar çok iyi değildi. Kerb kullanamadığım için 15. virajda da yavaş kaldım."

"Hayal kırıklığına uğradım fakat sorun hep aynı. Eskisinden çok daha az keyif alıyorum, bu yüzden daha iyi sıralamalar geçirmek için çözüm bulmalıyız." dedi.

Quartararo, pazar günü ilk turda diğer motosikletleri geçmeye çalışırken alacağı risklerin yarışının nasıl sonuçlanacağı konusunda kritik olacağını söyledi.

Pazar günü, önünde yer alan Ducati'lere nasıl atak yapabileceği sorulduğunda, "Sorun tam olarak bu, nerede geçebilirim?"

"Çok fazla hızlanma ve frenlemenin olduğu bir pist. Eğer yaklaşırsam, çok fazla geçiş yapamam. Tabii ki Avusturya'da bu geçişleri yapabilirdim ama bu pistte her bir geçişte alacağım risk çok fazla."

"Tabii ki harika bir start almam, harika bir ilk tur atmam ve ilk dört virajda çok atak yapmam gerekecek." dedi.

Quartararo, Bagnaia'nın sıralama turlarında ikinci sırayı alarak grid cezası dezavantajını ortadan kaldırma çabasını övdü. Ayrıca sekizinci olmanın Ducati sürücüsünün cezasından yararlanamamaktan daha fazla hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

"İnanılmaz bir sıralama sonucu elde etti. Ancak sonunda bizim hep aynı sürücülerle savaşıyor olmamız hayal kırıklığı yaratıyor."

"Oldukça hızlılar, bence şu anda en iyi motosiklet onlarınki. Bu zor bir durum çünkü bütün performansımı ortaya koydum, elimden gelenin en iyisini yaptım ama sonuç sadece sekizincilik."

"Pole turuyla arada sadece 0.3 saniye fark var, ama sonuç sekizincilik. Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor fakat normal koşullarda iyi bir tempomun olduğunu biliyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images