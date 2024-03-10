Quartararo MotoGP lastiklerinden rahatsız: "Yarışı tamamlayabilir miyiz bilmiyorum!"

Quartararo, Losail'de Cumartesi günkü yarı mesafe koşulan sprint yarışında iki fabrika Yamaha'sının en iyisi olarak ancak 12. sırada finiş görebildi ve sadece 11 turluk bir mücadeleyi liderden neredeyse 13 saniye geride tamamladı.

Tüm hafta sonu boyunca düşük tutunma koşullarında temposuzluktan muzdarip olan Fransız sürücü, sprintin son aşamalarında Michelin lastiklerinde ciddi bir bozulma olduğunu bildirdi ve bu da son turda VR46 Ducati'den Marco Bezzecchi'ye bir sıra kaybetmesine neden oldu.

Yeni sezona girerken beklentilerini düşürdüğü için bu sonuç 2021 şampiyonunu şaşırtmamış olsa da, Losail'de lastik aşınmasıyla ilgili sorunları "gerçekten garip" olarak nitelendirdi.

Quartararo, "Pozisyon açısından daha iyisini beklemiyordum çünkü bu test sırasında sahip olduğumuz hız, hafta sonu boyunca sahip olduğumuz hızdı. Ancak yarışı bitirme şeklimiz gerçekten çok garipti."

"Olumsuz olduğumdan değil ama sprintte bu kadar büyük bir lastik aşınması yaşadığınızı ve yarış için başka arka lastik seçeneğiniz olmadığını gördüğünüzde, dürüst olmak gerekirse soru pozisyon bile değil, 'Yarışı bitirebilir miyiz? İşler gerçekten karmaşıklaşmaya başlamıştı." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, M1'inin hem ön hem de arka tarafında, Pazar günü 22 turluk tam yarışta da seçeceği aynı bileşik olan orta lastiği kullandı.

Lastik seçiminde agresif davranmayan Yamaha sürücüsü, sprint boyunca neden bu kadar ağır bir bozulma yaşadığına şaşırdı.

"Testte küçük bir düşüş yaşamıştık. Çok daha hızlı birkaç tur attım ve sprint yarışı simülasyonum bugünkünden belki altı ya da yedi saniye daha hızlıydı."

"Test koşullarında yol tutuşun çok daha yüksek olduğunu ve bunun bizim için bir avantaj olduğunu biliyoruz, ancak bugün yaşadığımız tarzda bir düşüşü özellikle sprint yarışlarında hiç yaşamadık."

"Bu sadece 11 tur. Eğer yumuşak hamurla yarışıyor olsaydım bunu anlayabilirdim ama bu yarış hamuruydu ve birçok sorun yaşadık."

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun Cumartesi günü yaşadığı sorunlar için mantıklı bir açıklaması yoktu ve lastik düşüşünün boyutunun Katar sezon öncesi testine kıyasla pist koşullarındaki bir değişiklikten kaynaklanamayacağını söyledi.

Quartararo, "Test sırasında lastiklerin üzerinde her zaman daha fazla lastik parçası olması normaldir. Bütün gün sürdüğümüz için her zaman Michelin lastik parçaları olur. Daha fazla tur attıkça pist eskiden yarışta sahip olduğumuzdan tamamen farklı hale geldi. Ama gerçekten bu kadar büyük fark hissetmemiştim dedi.

Quartararo'nun takım arkadaşı Alex Rins, Yamaha için çıktığı ilk yarışta 17. sırada kaldı ve takım arkadaşının 3 sn gerisindeydi.

Rins de lastik aşınmasının Yamaha için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

"Arka lastiği mümkün olduğunca maksimum seviyede tutmaya çalışıyordum. Son beş turda çok zorlandım, bu yüzden Pazar günü nasıl olacağını bilmiyorum. Kesinlikle arka lastiğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek."

"Lastiklerin bozulması son dört turda benim için bir sınırdı. Ancak bu dört turdan önce o kadar da kötü sürmüyordum. O kadar da büyük bir sorun olmadığını söyleyebilirim. "

"Ancak Pazar günkü yarışı düşünürsek, iki kat daha fazla tur var, kesinlikle bir sorun olacak."