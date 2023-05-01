Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

Quartararo, Pazar günkü ana yarışın açılış turunda RNF Aprilia'dan Oliveira ile çarpışarak kırmızı bayrakların gösterilmesine neden oldu.

Yamaha sürücüsü yarışa yeniden başlayabilirken, Oliveira omzunun çıkması nedeniyle tıbbi merkeze götürüldü.

Quartararo yeniden start için hazırlanırken, bir uzun tur cezası aldı.

Ceza hakkında konuşan Quartararo şunları söyledi: "Açıkçası bu karara şaşırdım. Bu cezanın nedenini de bilmiyoruz."

"Maio [Meregalli, Yamaha patronu] bir açıklama almak için yarış yönetimine gitti ama net bir açıklama yapılmadı."

"Biz herhangi bir tuhaflık görmüyoruz ve açıkçası bir yaptırımı hak etmediğimizi düşünüyorum. Fakat bu artık geçmişte kaldı."

"Bu durumdan dolayı çok stresli olduklarını, her zaman bir koşuşturmaca olduğunu söylüyorlar. Fakat emin olamadığınızda ya da yarıştan sonra cezanın hak edildiğinden emin olamadığınızda 'cezalısınız' demek zordur."

Quartararo, belirlenen çizginin dışına çıktığı için ikinci bir uzun tur cezası daha aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP hakemlerinin aldığı kararlar bu yıl birden fazla kez tartışma konusu oldu. Marc Marquez/Oliveira teması ve hakemlerin verdiği cezalar yine uzun süre konuşulmuştu.

Pazar günkü İspanya GP'sinde Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, KTM sürücüsü Jack Miller'ı sert bir şekilde geçtiği için hakemler tarafından bir pozisyon geriye düşürüldü.

Miller kısa bir süre sonra Pramac'tan Jorge Martin'e benzer bir hamle yaptı fakat ceza almadı.

Hakem kararlarındaki tutarsızlıklarla ilgili şikayetler devam ederken, FIM hakem heyeti karar verme konusundaki tutumunu açıklamak üzere Fransa GP'sinde sürücülerle bir araya gelecek.

Quartararo, bu toplantıda ne söyleyeceği sorulduğunda, "Ne düşündüğümü söylemek isterdim ama sadece bir tartışma yapacağız ve bu tür bir kararın nasıl alındığını göreceğiz" dedi.

Olayı açıklayan Quartararo, Marco Bezzecchi ve Oliveira arasında sıkıştığını belirtip, "Bezzecchi öndeydi, ben ortadaydım, yaptığım şeyi yapmaktan başka bir çarem yoktu."

"Bu kazadan kaçamadım. Sadece fren yapmaya ve durmaya çalıştım ama çarptım. Miguel debriyaja dokundu ve Bezzecchi'nin motosikletine çarptım. Bunu yapmaktan başka çarem yoktu, bu yüzden kaza olacağı kesindi." diye ekledi.

Bezzecchi ise 2. viraja doğru Quartararo ile temas yaşadığını ancak Fransız sürücünün yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini söyledi.

Bezzecchi, "Bence kaçınılması zor bir durumdu çünkü yapabileceği tek şey Miguel ile benim aramda olduğu için biraz daha erken fren yapmaktı. Gördüğüm kadarıyla durum böyleydi fakat çok iyi bakacak zamanım yoktu."

"Yani, belki biraz daha erken fren yaparak önlenebilirdi ama aradaki boşluk çok fazla değildi."

"Yani bu olabilecek bir hata. Fabio hakkında bir şey söylemek istemiyorum." dedi.