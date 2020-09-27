Quartararo, Morbidelli'nin pole pozisyonunu kazanmasını beklemiyormuş

Quartararo bu sene Morbidelli'yi sıralamalarda 6 defa geride bıraktı ve iki defa pole pozisyonunu kazandı ancak Katalonya yarışı öncesinde Morbidelli, 2019 motosikletine rağmen Quartararo'yu geçmeyi başardı.

Morbidelli, Q2'deki son turunda 1:38.798 ile 1:39 barajının altına düştü ve ilk pole pozisyonunu kazandı. Quartararo ise 1:39.008 ile ikinci oldu.

Quartararo, "Gerçekten mutluyum çünkü günün sonunda en önemlisi ilk çizgide olmak."

"Bu hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Franco gerçekten hızlıydı. Sıralamalarda hızlı olmasını bekliyordum ancak bu kadar olmasını beklemiyordum." dedi.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli daha önce de San Marino GP'de Quartararo'yu geride bırakmıştı. O yarışa ikinci sıradan başlayan Morbidelli yarışı da kazanmıştı.

Morbidelli, "Bu harika. Birinci olmak gerçekten harika. Sıralamalarda saf hız önemlidir. Bugün saf hız olarak en iyi olduğum için gerçekten mutluyum."

"Fabio'yu tek turda yenmek her zaman zordur. Bu yüzden sıralamalarda attığım turdan çok mutluyum. Motosiklet üzerinde harika hissediyordum. Sert lastiklerle çok fazla zorlayabildim. Bugün gerçekten harika hissettim." dedi.

2021'de Petronas SRT Yamaha takımıyla MotoGP'ye devam edeceğini açıklayan Valentino Rossi, sıralamalarda 3. oldu ve Yamaha'nın ilk çizgiyi kapatmasını sağladı. Rossi, stilini geliştirmesi sayesinde bu sonucu aldığını söyledi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, "İyi bir cumartesiydi. Cuma gününden itibaren iyiydik. Daha başlangıçta motosiklet iyiydi ve iyi hissetmemi sağladı. Bugün çok iyi çalıştık çünkü sevdiğim değişiklikler yaptık."

"Yarış çizgimi iyileştirdim, stilimi iyileştirdim. 4. antrenman seansında kullanılmış lastikle iyi performansa sahiptim. İlk çizgiden başlamak çok önemli olacak çünkü ilk viraj çok uzakta. En başından itibaren maksimumu vermeli ve iyi bir yarış çıkarmaya çalışmalıyız." dedi.