Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, 3. sıradan başladığı yarışın startında 5. sıraya geriledi ve ilk 6 tur boyunca pole pozisyonundan başlayıp gerileyen Maverick Vinales'in arkasına takıldı.

Quartararo, kendisinin daha iyi performansa sahip olduğunu düşündüğü Vinales'i takip ederken heyecanlandığını, 7. turda onu geçtikten sonra Miller'i takip etmeye çalıştığını söyledi. Quartararo, Vinales'i takip ederken ön lastiğini aşırı ısıttığını, bu yüzden Rio virajında düştüğünü söyledi.

Quartararo kalktıktan sonra motorunu kontrol ettirmek için garaja gitti ve kısa kontrolün ardından yine piste döndü ancak bu sefer de soğuk lastiklerle düştü.

Quartararo, "Maverick'i geçtiğim an, Jack'i yakalayabilmek için zorlamam gerektiğini düşündüm. Ancak ne yazık ki son turdaymışım gibi zorladım. Daha geride 19 tur vardı."

"Bu yüzden kendi hatam oldu. Maverick'i takip ederken, lastiklerim aşırı ısındı ve basınç biraz arttı." dedi.

Quartararo, San Marino'da yarış dışı kalmasının ardından sezon başından beri sahip olduğu şampiyona liderliğini Andrea Dovizioso'ya kaptırmış oldu.

Slider Liste Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT crashes 1 / 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash 2 / 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash 3 / 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Buna rağmen Quartararo, her zaman maksimumu alma yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Quartararo, "Dürüst olmam gerekirse, gelecek yarış yine galibiyet için mücadele etmek istiyorum. Bugün sanırım biraz fazla heyecan yaptım çünkü Maverick'in arkasında her şey çok kolaydı. Onu takip ederken yarım saniye daha hızlı olabileceğimi düşünüyordum."

"Bu tür durumlarda sinirlenirsiniz çünkü onu geçemediğinizde engellenmiş oluyorsunuz. Onu geçer geçmez, gazı açma ve geç fren yapma konusunda serbest olacaktım. Ne yazık ki ön lastikler aşırı ısındı, basınç yükseldi. Benim hatamdı." dedi.

Quartararo, hatalarından ders çıkaracağını söyledi ve şampiyonluk mücadelesinin kendisini baskı altına aldığı iddialarını yalanladı.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse birçok insan şampiyonada lider durumda olduğum için baskı hissettiğimi düşünüyor. Ancak size şunu söyleyebilirim ki birinci olup olmamayı önemsemiyorum. Burada geldiğimde ana hedefim hızlı olmak ve galibiyet mücadelesi vermekti."

"Son olarak, henüz 2. yılımdayım ve 21 yaşındayım. Tabii ki şampiyon olmak istiyorum ancak şu anda şampiyonluğu düşünmem için bir baskı yok." dedi.