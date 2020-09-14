MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi

paylaşım
yorumlar
Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fabio Quartararo, San Marino GP'de önündeki Jack Miller'i yakalamak için "son turmuş" gibi zorlarken düştüğünü, hatanın kendisinde olduğunu söyledi.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, 3. sıradan başladığı yarışın startında 5. sıraya geriledi ve ilk 6 tur boyunca pole pozisyonundan başlayıp gerileyen Maverick Vinales'in arkasına takıldı.

Quartararo, kendisinin daha iyi performansa sahip olduğunu düşündüğü Vinales'i takip ederken heyecanlandığını, 7. turda onu geçtikten sonra Miller'i takip etmeye çalıştığını söyledi. Quartararo, Vinales'i takip ederken ön lastiğini aşırı ısıttığını, bu yüzden Rio virajında düştüğünü söyledi.

Quartararo kalktıktan sonra motorunu kontrol ettirmek için garaja gitti ve kısa kontrolün ardından yine piste döndü ancak bu sefer de soğuk lastiklerle düştü.

Quartararo, "Maverick'i geçtiğim an, Jack'i yakalayabilmek için zorlamam gerektiğini düşündüm. Ancak ne yazık ki son turdaymışım gibi zorladım. Daha geride 19 tur vardı."

"Bu yüzden kendi hatam oldu. Maverick'i takip ederken, lastiklerim aşırı ısındı ve basınç biraz arttı." dedi.

Quartararo, San Marino'da yarış dışı kalmasının ardından sezon başından beri sahip olduğu şampiyona liderliğini Andrea Dovizioso'ya kaptırmış oldu.

Slider
Liste

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT crashes

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT crashes
1/3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash
2/3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash
3/3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Buna rağmen Quartararo, her zaman maksimumu alma yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Quartararo, "Dürüst olmam gerekirse, gelecek yarış yine galibiyet için mücadele etmek istiyorum. Bugün sanırım biraz fazla heyecan yaptım çünkü Maverick'in arkasında her şey çok kolaydı. Onu takip ederken yarım saniye daha hızlı olabileceğimi düşünüyordum."

"Bu tür durumlarda sinirlenirsiniz çünkü onu geçemediğinizde engellenmiş oluyorsunuz. Onu geçer geçmez, gazı açma ve geç fren yapma konusunda serbest olacaktım. Ne yazık ki ön lastikler aşırı ısındı, basınç yükseldi. Benim hatamdı." dedi.

Quartararo, hatalarından ders çıkaracağını söyledi ve şampiyonluk mücadelesinin kendisini baskı altına aldığı iddialarını yalanladı.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse birçok insan şampiyonada lider durumda olduğum için baskı hissettiğimi düşünüyor. Ancak size şunu söyleyebilirim ki birinci olup olmamayı önemsemiyorum. Burada geldiğimde ana hedefim hızlı olmak ve galibiyet mücadelesi vermekti."

"Son olarak, henüz 2. yılımdayım ve 21 yaşındayım. Tabii ki şampiyon olmak istiyorum ancak şu anda şampiyonluğu düşünmem için bir baskı yok." dedi.

 
Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"

Önceki haber

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Vettel, şu anda kontratın önemli olmadığına inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, şu anda kontratın önemli olmadığına inanıyor

Racing Point, Mugello güncellemesiyle "Pembe Mercedes" olmaktan çıktı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Racing Point, Mugello güncellemesiyle "Pembe Mercedes" olmaktan çıktı

Bottas, yeniden start kazasında suçlu hissetmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, yeniden start kazasında suçlu hissetmiyor

Son Haberler

Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"

Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu

Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

3
Formula 1

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

4
Formula 1

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

19dk
5
Formula 1

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Son Haberler

Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi
MOTOGP

Quartararo, Misano'daki kazalarda suçu üstlendi

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"
MOTOGP

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"

Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi
MOTOGP

Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
MOTOGP

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider
MOTOGP

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.