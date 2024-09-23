Quartararo, Misano'da yakıtının bitmesiyle 'Yamaha'nın 2024'teki en iyi sonucunu' elde edemedi

Yamaha'nın tek temsilcisi olduğu bir hafta sonunda Misano yarışına dokuzuncu sıradan başlayan Quartararo, sona yaklaşırken beşinci olabilecek hıza sahipti.

Ancak damalı bayrak göründüğünde, Fransız sürücü M1'inin motoru için yavaşlamaya başladı ve hem Pramac'tan Franco Morbidelli hem de Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'e geçildi.

Son turda neler olduğunu açıklayan Quartararo, Fransız yayıncı Canal+'a şunları söyledi: "Sondan bir önceki virajda yakıtım bitti."

"Aslında beşinci ya da yedinci bitirmek hayatımızı gerçekten değiştirmiyor. Önemli olan sahip olduğumuz hız ama hâlâ birçok şeyi kaçırıyoruz."

Quartararo, Misano'da finişe iki viraj kalana kadar Ducati dışındaki sürücüler arasında en iyisi olarak yarıştı.

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Misano'daki ikili yarışta üst üste iki yedincilik elde ederken, takım arkadaşı Alex Rins de ay başında Aragon'da ilk kez ilk 10'a girmeyi başardı.

Yamaha'daki son yükseliş trendini değerlendiren 2021 şampiyonu şunları söyledi: "Son sektörde Franky'den bir saniye öndeydim."

"Üst üste üç yarıştır sprintte puan alıyoruz. Geçen yıl bile sprintlerde hiç puan alamamıştık, bu yüzden oldukça mutluyum."

"Son zamanlarda iyi startlar alıyorum ve umarım bunu diğer yarışlarda da yapabiliriz."