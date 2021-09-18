Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

Şampiyona lideri, 2021 Yamaha motosikletiyle ıslak zeminde yaşadığı sorunları birden fazla kez dile getirdi ve cuma günü Misano'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında da yine zorluk yaşadı.

Quartararo, çoğunlukla kuru zeminde geçen ilk antrenman seansını sekizinci sırada tamamlarken, ıslak zeminde geçen ikinci antrenman seansında 18. sırada yer aldı ve sakatlıktan dönen takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin de gerisinde kaldı.

Fransız sürücü, 18. sıranın gerçek olmadığını fakat şampiyonadaki rakiplerinin çok daha önde olduğunu söylüyor.

Sorunların pist koşullarıyla ilgisi olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, bunu daha önce de söyledim. Böyle bir his vardı ama verilere baktığımda sıcaklıklar doğruydu."

"Analiz etmemiz gerekiyor, bir ayar bulduk ve hissiyat biraz daha iyiydi."

"Zirvenin iki saniye gerisindeyim ama bence bu bizim gerçek konumumuz değil. Şu anda ilk 12'ye girebileceğimi düşünüyorum."

“Fakat yine de 2019'da tüm yağmurlu seanslarda ilk 10'daydım ve neden bu hissi geri kazanamadığıma anlam veremiyorum."

“Islak zemindeki bir sonraki seans için neler yapabileceğimizi ve neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz." cevabını verdi.

Quartararo, Misano'da yeni bir ayar kullanmasına rağmen hiçbir şey hissetmediğini söylüyor.

“Bu öğleden sonra tamamen farklı bir yaklaşım denedik ve biraz daha iyiydi. Son turumu kaçırmış olmam üzücü çünkü tur zamanımı geliştirsem bile hiçbir sektörde en iyisini yapamadım."

“Yani kazanabileceğimiz biraz daha zaman var ve ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

“Biraz daha iyiydi fakat yine de motosiklette rahat hissetmiyorum.

“Ön tarafta küçük bir adım attığımızı hissediyorum çünkü hissiyatım daha iyi, ama hızlı virajlarda hiçbir şey hissetmiyorum ve bu yüzden durum zor."

“Zor görünüyor. Ne yapabileceğimizi göreceğiz ama şu noktada oldukça fazla zorlanıyoruz."