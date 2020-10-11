Quartararo: "Mir'in kötü sıralaması yarış stratejisini belirlemeyecek"

Petronas SRT takımından Quartararo ve Suzuki takımından Mir MotoGP sürücüler puan tablosunda 8 puanla ayrılıyor. Quartararo ise bu hafta sonu büyük farkla kendi ülkesinde, Le Mans’ta pole pozisyonunu almış durumda.

Mir Q1’i geçemedi ve 14.lükte kaldı, bu da pazar günü Quartararo’nun puan farkını daha da açması için bir şans demek.

Quartararo ön sırada hızlı başlayan Ducati sürücüleri Jack Miller ve Danilo Petrucci önünde olacak ama ilk sektördeki hızının Desmosedici’lere karşı koymasında yardımcı olacağından emin.

Quartararo şu anda “Mir’i düşünmediği” konusunda da ısrarcı ve aksi olursa yarışı kazanmaktansa Suzuki sürücüsünün nerede bitirdiğine göre puan kazanmaya odaklanacağı fikrinde.

Mir’in sıralaması ve Ducati’lerin yanında yarışa başlaması yarışa bakışını nasıl etkileyeceği sorulduğunda Quartararo, “Ducati’lerin çok iyi başladığını biliyoruz ama biz de iyi kalkışlar yapabiliriz.”

“Yani bu konuda çok düşünmüyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. İlk sektörde gayet iyiyim, yarışta da iyi bir ilk sektör için uğraşacağız. Göreceğiz...”

“Ama gerçekten Mir’i düşünmüyorum. Sadece tadına varmaya çalışıyorum. Bence hızımız podyum ve galibiyet için savaşmaya yeterli, dolayısıyla sadece sakin olmaya ve en iyisini yapmaya çalışacağım.”

“Yani yarın için şampiyonluktan çok bunu düşünüyorum.” dedi.

Suzuki sürücüleri bu sene genelde sıralamada zorlandılar, Mir de takım arkadaşı Alex Rins de 2020 sezonunda yarışlara hiç ön sıradan başlamadı.

Le Mans’taki soğuk hava Suzuki’nin zamana karşı yarışırken yumuşak lastiklerden maksimumu çıkaramama özelliğini daha da belirginleştirdi. Mir, sadece ilk sektörde bile yarım saniye kaybettiğini vurguladı.

“Görünene göre geliyoruz, gelişiyoruz ama yeterli değil. Bence yarın için geliştirmeye müsait bir süremiz var, ama gerçekte çok geriden başlıyoruz.”

“O alanda gelişmeye çalışıyoruz, ön lastiklerdeki sıcaklık şu anda sıkıntı çektiğimiz bir konu. İlk sektörde çok zaman kaybediyorum, çünkü ilk sola dönüşte motosikleti durduramıyorum, motosikletten hiç dönüt alamıyorum ve biraz daha zorlarsam önü kaybediyorum.”

“Bu gerçekten zor, ilk sektörde yarım saniye kaybediyorum ve bu büyük bir süre. İyi haberse diğer sektörlerde hızlı olmamız. Yani bu hızlı olabileceğimiz ama ilk sektöre bir çözüm bulmamız gerektiği manasına geliyor. Eğer o sektörde 0.3 veya 0.2 saniye kazanabilirsek yarın çok iyi bir yarış çıkarabiliriz.”