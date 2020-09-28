Quartararo: "Marquez'in yorumları sayesinde motive olmadım"

Marquez, sezonun ilk yarışındaki sakatlığının ardından bu sene hiç yarışamadı. Honda, geçtiğimiz günlerde Marquez ile yapılmış bir röportaj yayınladı.

Marquez o röportajda, sezonun Jerez'de gerçekleştirilen ilk iki yarışında kazanan Quartararo'dan daha fazlasını beklediğini söylemişti. Sezonun ilk iki yarışındaki zaferin ardından Quartararo, mümkün olan 100 puandan sadece 33 puan kazanabilmişti.

Quartararo, sonunda şeytanın bacağını kırdı ve Katalonya'da bu sezonki 3. zaferini alarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Quartararo, Marquez'in yorumunu pek düşünmediğini ancak onun görüşüne katıldığını söyledi.

Quartararo, "Perşembe günü piste geldiğinde Marc ile görüştüm. Ancak o beni etkilemedi. O yorumu yapmasaydı bile motosiklette yine aynısını yapacaktım. Ancak o haklı çünkü ben de daha iyi olmayı umuyordum."

"Bu açıdan onun haklı olduğunu düşünüyorum. Onun yorumu için diyeceğim bir şey yok ancak iyi olan şey tekrar podyuma dönmüş olmamız. Bu iyi hissettirdi." dedi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Valentino Rossi ve Franco Morbidelli'yi geçmesinin ardından 9. turda ilk sıraya yükseldi. Petronas SRT'nin iki sürücüsü uzun süre yakın mücadele ettiler.

Quartararo, performanslarının çok yüksek olduğunu ve sonunda lastik performansında ciddi düşüş yaşadıklarını söyledi.

Quartararo, "Dürüst olmam gerekirse, zor bir yarıştı. Harika bir start aldım ancak dördüncüydüm. Ardından Jack hata yaptı ve onu geçmek için harika zaman olduğunu biliyordum."

"Liderliği aldığımda, Franco 5-6 tur arkamda kaldı. Performansımız gerçekten hızlıydı ve o anlarda lastikleri sonuna kadar dayandırmakta zorlanacağımızı düşündüm."

"Sonunda 3 sn yavaştım ve her şey kontrolüm altında değildi. Maksimumu veriyordum. Durumu anlamak çok zordu çünkü Mir ve Rins son bölümde çok daha hızlıydı."

"Yarışın ilk bölümünü en iyi şartlarda tamamlamak önemliydi. Bugün çıkardığımız işten mutlu olabiliriz çünkü 5 yarıştır zor bir dönem geçiriyorduk. Çok şey öğrendik." dedi.