Quartararo: "Marquez'in yokluğu, sezonun garipliğinin sebebi değil"

Son dünya şampiyonu Marquez, İspanya Grand Prix’sinde sağ kolunu kırdığından beri yarışlara katılmıyor ve şu an en erken Kasım ayındaki Avrupa GP’sine katılabileceği söylenenler arasında.

Eksikliğinde yapılan 10 yarışı şu ana kadar 8 farklı sürücü kazandı, böylece şampiyonluk sıralamasında ilk 8’in arasını sadece 39 puan ayırıyor. İlk 4 sürücüyü (Joan Mir, Quartararo, Maverick Vinales ve Andrea Dovizioso) ise sadece 15.

Motorsport.com’la röportajında iki kez dünya şampiyonu Casey Stoner, Marquez’in kenara çekilmesinin şampiyonayı lider eksikliğinden dolayı kaosa sürüklediğini söylemişti.

Quartararo Marquez’in MotoGP’de referans alınan kişi olduğunu kabul etti, ama şu anda birçok referans olduğunu ve geçen seneye göre çok da yavaş gitmediklerini söyledi.

Teruel GP öncesinde Quartararo: “Benim için Marc şampiyonadayken, şampiyonada güçlü bir sürücü olduğunu görebiliyorsunuz. Referans noktası o. Ama bence şu an birçok referans var.”

“Geçen seneye göre çok da yavaş gitmiyoruz. Farklı koşullarda farklı kazananlar görebilirsiniz. Bence şu anda burada mevcut olan sürücüler gayet iyi, gayet hızlı sürüyorlar.”

“Aynı zamanda lastiklerin değişimi de herkes için daha eşit bir durum getirdi. Eski lastiklerle bazı motosikletlerin daha pozitif yönleri vardı, bazılarınınsa negatif. Bence bu seneki lastiklerle herkes için daha sabit sonuçlar alınabiliyor.”

“Bu aynı zamanda daha garip bir şampiyonluk olmasına da sebep oluyor. Ama bence şampiyonanın garip olmasının sebebi Marc’ın yokluğu değil.”

Daha iyi yol tutuşu ve daha istikrarlı aşınma için tasarlanan 2020 üretimi Michelin arka lastiklerine bazı sürücülerin araçlarını ve sürüş tekniklerini adapte etmekte zorlandığı görülüyor, özellikle Ducati’lerin.

Dovizioso bu değişimden etkilenen sürücüler arasında ve bunun sezon üstündeki etkisinin anlaşılmasının kolay olduğunu söylüyor.

Ducati sürücüsü ekledi: “Bence gayet açık. Eğer herkes istikrarsızsa, bu bir referans eksikliğinden değil.”

“İstikrarlı değilseniz, sizi istikrarsız yapan bir sebep olduğu içindir. Ve herkes aynısını yaşıyor. Tek değişiklik de arka lastiklerde. Anlaması çok kolay.”