MotoGP Portekiz GP

Quartararo, Marquez’in en iyisi olduğunu söyledi: “Oynadığı akıl oyunlarını çok beğeniyorum”

Portimao'da 10. dünya şampiyonluğunu ilan eden Marc Marquez'i öven Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, İspanyol efsanenin sakatlıkların ardından kurduğu bu üstünlükle tüm tartışmalara son noktayı koyduğunu söyledi.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 23 Kas 2026 08:34

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Portimao'da sezonun bitimine bir yarış kala 10. dünya şampiyonluğunu garantileyen ve MotoGP 8. şampiyonluğuna ulaşan Ducati sürücüsü Marc Marquez, rakiplerinden de büyük saygı görüyor. Aprilia sürücüsü Marco Bezzecchi karşısında 102 puanlık farkı kapatarak tarihi bir geri dönüşe imza atan Marquez'in başarısını değerlendiren Fabio Quartararo, 33 yaşındaki İspanyol sürücünün tarihin en iyisi olduğunu vurguladı.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

2025 Endonezya GP'sinde yaşadığı omuz sakatlığı ve 2026 sezon ortasında geçirdiği ek ameliyata rağmen zihinsel gücüyle rakiplerini alt etmeyi başaran Marquez'i değerlendiren Quartararo, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bence yarış sonundaki kutlamalar her şeyi özetliyor, onu Agostini ile izlemek gerçekten çok güzel bir andı.”

“Söyleyecek söz bulamıyorum çünkü ben 14 yaşındayken kazanan yine oydu, şimdi 27 yaşındayım ve hâlâ o kazanıyor. Sanırım artık biraz dinlense iyi olacak.”

“Şaka bir yana; evet, o gelmiş geçmiş en büyük, en zeki ve en hızlı sürücü. İki gün önce yaptığı bir açıklamada en hızlı halinin geçmişte kaldığını söylemişti. Şu an tüm sürücülere karşı oynadığı akıl oyunlarını çok beğeniyorum, gerçekten çok zeki.”

“Ayrıca fiziksel olarak da çok güçlü. Sadece hızlı değil, bir sürücüde olması gereken her şeye sahip ve her türlü koşulda hızlı kalabiliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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