MotoGP Valencia GP

Quartararo, Marquez’den ilham aldığını söyledi: “Her zaman her şeyini ortaya koyuyordu”

Marc Marquez’in sürpriz emeklilik kararının ardından konuşan Fabio Quartararo, önceden duyduğu bazı yorumlar nedeniyle bu karara diğerleri kadar şaşırmadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 12:20

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Marc Marquez’in cuma sabahı aniden açıkladığı emeklilik kararı, kendi annesinin dahi duyurudan sadece bir saat önce haberdar olması ve ilk antrenman seansı öncesinde Jorge Martin’in kameralara yansıyan şaşkınlığıyla MotoGP padokunda büyük yankı uyandırdı.

Ancak Valensiya’daki antrenman seanslarının ardından konuşan Fabio Quartararo, Marquez’in 2026 şampiyonluğunu kazandıktan sonra yaptığı bazı yorumlar nedeniyle böyle bir ihtimali aklından geçirdiğini belirtti.

2019 sezonunun ikinci yarısında Marquez ile mücadelesiyle öne çıkan Quartararo, özellikle o yıl Tayland’daki Buriram yarışında şampiyonluk için ikinciliğin yetmesine rağmen Marquez’in galibiyet için sonuna kadar zorlamasından çok etkilendiğini vurguladı.

GPOne’a konuşan Fransız sürücü, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Belki de herkesten biraz daha az şaşırdım çünkü şampiyonluğu kazandıktan sonra yaptığı bazı yorumları duymuştum. Bir hisse kapılabilirsiniz, şüpheleriniz olabilir ama ne olacağını asla bilemezsiniz.”

“Elbette yine de şok edici bir karardı. Marc'a karşı olumlu duygulardan başka hiçbir şey beslemiyorum, onunla iyi anlaşıyorum.”

“Bir sürücü olarak kuru zeminde, yağmurda, soğukta, rüzgârda, yani her koşulda ve her durumda en hızlı isimdi. O sadece harika bir sürücü değil, aynı zamanda çok zeki bir insan. Marc hakkında söylenecek sadece iyi şeylerim var.”

“Marc'ta bana gerçekten ilham veren şey yarışlara yaklaşımıydı. 2019 Tayland'da Dovizioso'nun yaklaşık 15 saniye önündeydi ve Marc'ın tek yapması gereken Andrea'nın önünde bitirmekti.”

“Hiçbir risk almasına gerek yoktu ama yine de yarışı kazanmak istedi. Beni etkileyen şey buydu, durum ne olursa olsun her zaman her şeyini ortaya koyuyordu.”

“Bence bu harika bir ders ve benim de örnek almaya çalıştığım bir özellik."

İzle: Bir devrin sonu: MotoGP efsanesi Marc Marquez emekli oldu! Peki neden? Koltuğu için Bulega ihtimali!

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- Motorsport.com Ekibi

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