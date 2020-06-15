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Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"

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Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Haz 2020 12:33

Gelecek yıl Yamaha MotoGP takımına katılacak olan Fabio Quartararo, son dünya şampiyonu Marc Marquez'in tüm şampiyonayı daha fazla antrenman yapmaya zorladığını ve kendisini yaklaşımını yeniden düşünmeye ittiğini söyledi.

2012'de Moto2 şampiyonu olduktan sonra MotoGP'ye katılan Marquez, son yedi yılda altı şampiyonluk ve 56 galibiyet aldı.

2014 yılında, serideki henüz ikinci yılında arka arkaya benzeri görülmemiş şekilde 10 zafer elde etmeyi başardı.

Geçen yıl seriye katılan Quartararo'ya göre çok sayıda motosiklet ve motokros antrenmanı yapan Marquez, serideki antrenman seviyesini çok yükseltti.

MotoGP'ye konuşan Quartararo, "Şu anda dünya şampiyonasında yarışırken ihtiyaç duyulan antrenman seviyesi Marc tarafından oluşturuldu. O, çıtayı gerçekten çok yükseltti. Hem Moto3, hem Moto2 hem de MotoGP'de oldu."

"Marquez 2013'te MotoGP'ye girmeden önce, hiç kimse şu anki kadar antrenman yapmazdı. Marc 2014 yılının ilk on yarışını kazandı ve inanılmaz yoğun bir antrenman yaptığını gördük."

“Sonra herkes yaklaşımını değiştirdi. Moto3'teyken gördüm ve bu beni daha da motive etti."

"İki yıl önce toprak pistte çalışmaya başladım çünkü Marc toprak pistte çalışıyordu ve bu, olabilecek en iyi testlerden bir tanesi." dedi.

Koronavirüs krizi nedeniyle sürücüler yarış motosikleti yerine yol motosikletiyle piste giderek antrenman yapıyorlar. Quartararo, böyle bir testten kaçınmak istediğini söylese de, gözlerinin ve beyninin alışması için bir şeyler yapacağını söyledi.

Petronas SRT sürücü, "Motokros motosikletiyle çok fazla antrenman yapıyorum ve benim açımdan fiziksel olarak çok faydalı oluyor."

“Kolların, yani önkolların ve bacakların çok fazla baskı altında olduğu 20 dakikalık bir motokros yarışıyla baş edebilmek için çok güçlü olmalısınız."

“Aşağı yukarı MotoGP'de yarışmak gibi. Normal bir yol motosikletinden M1'e bindiğimde genelde garip bir his oluyor."

"İlk yarış için Jerez'e gitmeden önce bir piste giderek bir günlüğüne topraktan asfalta geçiş yapmaya çalışacağım ve bu sayede hem beynimin hem de gözlerimin alışmasını sağlayacağım."

“[Ama] bir yol motosikletine alışmak da istemiyorum. Çünkü sonrasında M1 bana tuhaf gelebiliyor." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team , Team HRC
Editör Oriol Puigdemont

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