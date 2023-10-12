Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"

Gresini Ducati, 2024 sezonu için Honda ile yollarını ayıran Marc Marquez ile anlaştığını resmen açıkladı.

Marquez gelecek sezon bir yıl eski motosiklete binecek. Yani Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in halihazırda kullandığı motosikletlerden birini devralacak.

Marquez'le benzer şekilde zor bir 2023 geçiren Quartararo, İspanyol sürücünün Ducati'ye bindiğinde tüm grid için büyük bir baş ağrısına neden olacağına inanıyor.

Quartararo Perşembe günü Endonezya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, "Gerçekten hepimizin hayatını zorlaştıracak."

"Marc son 10 yılın kıyas noktası ve son derece rekabetçi bir motosiklette olacak. Bu yüzden gelecek yıl hayatımızı çok zorlaştıracağını düşünüyorum." dedi.

Aprilia'dan Maverick Vinales ise şunları ekledi: "Güçlü bir Ducati daha görüyorum. Bir tane daha!"

"Bu dünyada hiçbir şey kolay değildir. Ducati'nin içinde bence hiç kolay olmayacak ama oraya giden her sürücünün süper hızlı olduğunu da görüyorum... Kahretsin!"

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins, Honda ile olan iki yıllık sözleşmesini 2023 sonunda feshederek Yamaha'ya geçeceğini açıklamıştı.

LCR sürücüsü, Marquez'in kararına "şaşırdığını" söylüyor fakat Ducati ile yeniden kazanacağından şüphe etmiyor.

"Herkesin şaşırdığını düşünüyorum."

"Ben şaşırdım çünkü Misano GP'sinden sonra sosyal medyada birçok şaka yaptı."

"Bu nedenle burada kalacağını düşünmüştüm. Fakat Motegi'deki podyumun ardından, sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl varken Honda'dan ayrılacağını açıkladı."

"Oldukça etkilendim ama eğer bu kararı aldıysa, bir amacı vardır."

"Bu karara saygı duymak zorundayız ve umarım Marc tekrar kazanır. O çok hızlı bir sürücü ve eğer bu kararı verdiyse, bunun nedeni Honda ile bu kazanma hissini elde edemeyeceğini düşünmesidir."

Son dünya şampiyonu Bagnaia, Marquez'in gelecek yıl Ducati ile rekabetçi olacağından şüphe duymuyor ve bunun "MotoGP için iyi" olacağını düşünüyor.

Bagnaia, "Bence bu bizim için iyi, spor için iyi."

"Marc kesinlikle bizim motosikletimizde çok iyi bir temele sahip olacak."

"Kendini rahat hissedecek ve şu anda içinde bulunduğu durumdan çıkmak için çok fazla zaman harcamasına gerek kalmayacak."

"Bence bunu onunla paylaşmak güzel, neler yapabileceğini görmek ilginç olacak."

"Ayrıca onun için de iyi bir mücadele olacak. Biz sekiz yarışçıyız, çok rekabetçi sürücüleriz. Kısacası ilginç olacak." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images