Quartararo: "Marini ile kazamız bir hatadan kaynaklanmadı"

2021 Dünya Şampiyonu, Pazar günkü yarışın 18. turunda VR46 sürücüsüyle temas yaşadı ve karoserinin ön tarafını kaybederek pite girmek zorunda kaldı.

Marini hasar almadan kurtulurken, Quartararo çizgiyi geçen 17 sürücü arasında 15. sırada finiş gördü.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo'ya bu kazanın bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruldu: "Aslında bir hata bile değildi."

"Bilirsiniz, bir sürücüyü geçmek için bu kadar zorlandığınızda, o kadar sınırdasınızdır ki birçok şeyi test etmeniz gerekir."

"Sonunda bazı şeyler oldu ve ne yazık ki tüm karoseri kaybettim. Ama böyle şeyler olabilir."

Öndeki grubun gerisinde kalmasına rağmen Quartararo ilk beşe girebileceğine inanmıyor çünkü özellikle hafta sonundaki karışık koşullar göz önüne alındığında, M1'in yol tutuşu sorunu yaşadığını düşünüyor.

Quartararo şunları söyledi: "Sanırım ilk beş çok yakındı. Bu yüzden başlangıç pozisyonunu biraz daha iyi düşünerek, belki Martin ve diğerlerinin arasına girebilirdim diye düşünüyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Benim için sorun, pistte yol tutuşu gerçekten düşük olduğunda çok zorlanmamız."

"Aleix [Espargaro] bile 2:02 saniye ile en hızlı turu attı ve geçen yıl neredeyse bir saniye daha hızlıydı, yani tutuş çok daha iyiydi."

"Yol tutuşunda çok şey kaybediyoruz, bu yüzden en iyilerle mücadele etme şansım olmadı."

Griddeki umut verici ilerlemesine rağmen Quartararo, sırf böyle bir yarış için daha iyimser olmayacağını söyledi.

Quartararo sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım kötü bir his yaşamadım, sorunun nerede olduğunu biliyorum ama %100'ümü veriyorum ve savaşmaya çalışıyorum."

"Ama biliyorsunuz, gerçekten geçebileceğim tek kişi Franco'ydu çünkü aynı motosikleti kullanıyoruz."

"Ama diğer tüm motorların arkasındayken onları frenlemede yakalıyorsunuz ve hızlanmaya başlıyorlar; böylece asla onları geçme fırsatınız olmuyor."