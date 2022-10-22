Quartararo: “Malezya’da şampiyonluk umutlarımı kurtaracak bir stratejim yok”

Haberi dinle

2021 MotoGP şampiyonu Quartararo, Sepang’da zor bir öğleden sonra geçirdi. Fransız sürücünün, 4. antrenman seansında kaza yapmasıyla yarış hazırlıkları erken sonlandı ve bunu zorlu geçen sıralama turları takip etti.

Quartararo, ilk zaman turunun ardından 11. sıraya yerleşti. İlerleyen dakikalarda, 8. virajda, 4. antrenman seansında kaza yaptığı yerde, riskli bir an yaşadıktan sonra turunu bıraktı.

İkinci bir zaman turu kaydedemeyen Quartararo, şampiyonluk mücadelesindeki bu kritik yarış öncesinde bu sezonki en kötü sıralama sonucunu aldı ve 12. oldu. Quartararo’nun Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia’ya karşı 10 puandan fazla fark yememesi gerekiyor. Öte yandan Bagnaia yaptığı kaza ardından yarışa 9. sıradan başlayacak.

Yamaha’nın yaşadığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda 12. sıradan yükselmek için nasıl bir stratejisi olduğu sorulduğunda Quartararo, “Bence 12. sıradan başladığınızda bir stratejiniz olmuyor.”

“Tek strateji, mümkün olduğunca hızlı gitmek ve neler olduğunu görmek.”

“Bu yüzden bence belirli bir strateji yok ama önce hangi lastiği kullanacağımızı görmeliyiz çünkü ne yazık ki orta ve yumuşak lastikleri denemek için yeterli zamanımız olmadı.”

“Fakat yarın [ısınma turlarında] daha çok yumuşak lastiklere odaklanacağım ve nasıl gittiğine bakacağım.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo’nun 4. antrenmanda yaptığı kaza sonucunda orta parmağında çatlak oluştu ama hafta sonunun geri kalanında yarışmaya devam etmesinde sakınca görülmedi. Yamaha sürücüsü, bu durumun kendisini sıralama turlarında hiç etkilemediğini söyledi.

Parmağının incinmesi hakkında yorumu sorulduğunda Quartararo, “Bu, sıralamalarda bir sorun olmadı.”

"Belki de o kadar odaklanmamıştım ya da bilmiyorum ama ilk bölümde ne olduğunu hâlâ anlamıyorum."

"Ayrıca ikinci bölümde neden yeterli zamanımız olmadığını anlamıyorum. Olan şu ki iki tur atmak için [gereken zamanı] hesaplamadık."

"Yani, ikinci bölüm çok daha iyiydi. Motorun verdiği his değil de kaza yaptığım o viraja gelene kadarki tur zamanı daha iyiydi."

"Dürüst olmak gerekirse, üzerimde baskı hissetmiyorum ancak bu son yarışları nasıl geçirdiğimiz gerçekten garip."

“Doğru şekilde çalışıp çalışmadığımızı bilmiyorum ama çok şey kaçırıyoruz ve belki de farklı bir şey yapmalıyız. Fakat son yarışlar gerçekten çok garipti." yorumlarında bulundu.