Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

2019 sezonunun ardından MotoGP kariyerini sonlandıran Jorge Lorenzo, sonraki sene Yamaha test pilotluğunu üstlendi.

Sadece bir sene süren bu görevi 2021 sezonundan itibaren Cal Crutchlow'a devreden Lorenzo, kısa süre önce "Yamaha'nın kendisini takımda tutmadığı için geri kaldığını" iddia ederek spot ışıklarını üstüne çekti.

Yamaha'nın Lorenzo'dan sonraki ilk şampiyonu konumunda bulunan Fabio Quartararo ise bu iddialara pek katılmıyor.

Quartararo, "Jorge'nin kaç gün test yaptığını bilmiyorum, o sırada fabrika takımında bile değildim. Şu anda zorladığım şekilde zorlayamıyordum."

"Jorge'nin tur zamanları açısından gerçekten ulaşılamaz olduğunu hatırlıyorum. Elbette kendisi pek çok başarıya imza atmış bir efsane ancak kendisi durumu değiştiremezdi."

"Cal gerçekten motive olmuş durumda ve aynı yönde ilerliyoruz. Japon mühendislerin zihniyetini İtalyan tarzına uyarlamak istiyoruz. Bu kolay bir iş değil."

"Yamaha'nın gelişimindeki en zor şey bu, adım adım gelişiyoruz." dedi.